Klingelnberg: Der Hammer!

Der Kurs der Aktie Klingelnberg steht am 22.05.2020, 06:55 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 12.6167 CHF. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Klingelnberg auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Klingelnberg derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 22,41 CHF, womit der Kurs der Aktie (12.6167 CHF) um -43,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,46 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,26 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Klingelnberg liegt bei einem Wert von 13,94. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 27,9) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Klingelnberg damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Klingelnberg führt bei einem Niveau von 87,43 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,19 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".