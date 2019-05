Klingbeil will sich verstärkt um junge Wähler bemühen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will sich künftig verstärkt um junge Wähler bemühen. "Wir haben eine Sprachlosigkeit zwischen der SPD und der jungen Generation. Das muss beendet werden", sagte er am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Die SPD wirke manchmal "altbacken". Genervt zeigte sich Klingbeil über das Verhalten Sigmar Gabriels. "Sigmar Gabriel gibt viele gute Ratschläge von der Seitenlinie, der hätte das ja alles auch machen können", sagte Klingbeil. Die in den vergangenen Wochen angestoßenen Gerüchte, auch Personalspekulationen und Putschgerüchte, hätten ihn sehr geärgert, so der SPD-Generalsekretär. "Meine Generation trägt aus, dass diese Konflikte von Älteren initiiert werden."

