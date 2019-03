Klingbeil sieht Umsetzung der Grundrente zuversichtlich

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist zuversichtlich, dass die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente in der großen Koalition durchsetzbar sind.



"Die Argumente sind doch ganz klar auf unserer Seite," sagte Klingbeil am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Wenn jemand 35 Jahre gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat, dass man dann sagt, die Lebensleistung soll im Alter auch anerkannt werden, das hat ganz viel mit Respekt auch vor Menschen zu tun." In der großen Koalition höre man auf gute Argumente. Heil will im Mai seinen Gesetzentwurf für eine Grundrente vorlegen, von der langjährige Geringverdiener mit mindestens 35 Beitragsjahren profitieren sollen. In der Union stößt unter anderem auf Kritik, dass die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gewährt werden soll./arb/DP/zb

