Klingbeil: Wildwest-Mentalität auf Arbeitsmarkt verhindern

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht den Staat bei der Bewältigung der Corona-Krise stark in der Verantwortung.



"Wir wollen keine amerikanischen Verhältnisse, wo die Arbeitslosigkeit in die Höhe schießt und die Menschen in die Armut abrutschen", sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Diese schwierige Phase zu überbrücken, ist auch eine Aufgabe des Staates."

Deshalb sei die im Koalitionsausschuss beschlossene Verlängerung des Kurzarbeitergeldes der richtige Schritt. "Es ist mein Anspruch, dass wir keine Wildwest-Mentalität haben wie in den USA, wo jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Sondern dass wir geschlossen als Land durch diese Krise gehen", betonte Klingbeil.

Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses zeigten auch, dass die Regierung trotz der 2021 anstehenden Bundestagswahl in der Krise handlungsfähig sei. "Die Rufe aus der Union, dass die politische Arbeit vorbei ist, nur weil wir einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben, sind komplett ins Leere gelaufen", betonte er. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) habe die Beschlüsse mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Parteivorsitzenden akribisch vorbereitet: "Und sie sind gut für die Menschen in diesem Land."/tam/DP/mis