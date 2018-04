Klingbeil: SPD wird sich in GroKo behaupten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil geht davon aus, dass seine Partei innerhalb der Großen Koalition an Profil gewinnen wird. Es gebe einen Grund, warum die designierte Parteichefin Andrea Nahles nicht Kabinettsmitglied geworden sei, sagte Klingbeil am Dienstag im Inforadio vom RBB. "Dass Andrea Nahles entschieden hat, nicht in die Regierung zu gehen und kein Ministeramt anzunehmen, ist ja auch Garant dafür, dass sie und ich außerhalb der Regierungsverantwortung (...) uns auf den Erneuerungsprozess der SPD konzentrieren können." Nahles werde die Eigenständigkeit der SPD auch in der Regierungsverantwortung immer wieder sichtbar machen, fügte der SPD-Generalsekretär hinzu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur