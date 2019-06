Klingbeil: SPD-Vorstand wird noch keine Personalvorschläge machen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorstand der SPD will nach den Worten von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag noch keine Personalvorschläge für die künftige Besetzung der SPD-Spitze machen. "Es wird heute definitiv keinen Personalvorschlag des Parteivorstandes geben. Das passt auch gar nicht zu dem Verfahren, wie ich es mir vorstelle", sagte Klingbeil am Montag dem Fernsehsender n-tv.

"Auf diesem Weg, den wir jetzt gehen wollen, wäre mein Wunsch, dass die Mitglieder entscheiden und nicht die Führungsgremien der Partei, wer am Ende den Vorsitz in der Partei innehat." Ein Personalvorschlag sei für Montag auch nie geplant gewesen, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur