Klimt-Foundation entwickelt umfassende Objektdatenbank zu Gustav Klimt - BILD

Das weltweit erste virtuelle Gedächtnis über Gustav Klimt gehtab März 2018 onlineWien (ots) - Neben dem malerischen Oeuvre des Jugendstilkünstlers,seinen Zeichnungen, Autografen und Fotografien bietet das freizugängliche online Recherche-Portal auch Informationen über dasprivate und öffentliche Leben Klimts im gesellschaftspolitischenNetzwerk der Epoche "Wien 1900".Der Künstler Gustav Klimt steht für eine Zeit, die bis heutefasziniert und nachklingt. Diese Welt der Wiener Moderne mit allihren Phänomenen und Persönlichkeiten wird mit der Gustav KlimtDatenbank von der Klimt-Foundation ab März 2018 im Netz dokumentiert.Die Plattform vermittelt dabei zahlreiche Aspekte, die man über denberühmten Maler und seine Zeit wissen möchte. Im Fokus der erstenProjektphase stehen die persönliche Korrespondenz des Künstlers unddie umfangreiche Porträt- und Amateurfotografie im Umfeld desWegbereiters der Wiener Moderne. Diese persönlichen Facetten werdenin der Datenbank in sein malerisches Gesamtwerk integriert."Mit der Gustav Klimt Datenbank als digitale Forschungsplattformschaffen wir erstmals ein virtuelles Verzeichnis über den Künstler,das flexibel auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse reagieren kannund umfassende Recherchen weltweit auf einen Blick ermöglicht",erläutern Sandra Tretter und Peter Weinhäupl von derKlimt-Foundation.2018, im Jahr des 100. Todestages von Gustav Klimt, wird im Märzder erste Teil der Datenbank für Klimt-Fans und Forscher unterklimt-database.com online gestellt, der zweite Teil wird vor KlimtsGeburtstag am 14. Juli präsentiert.Zwtl.: Die Gustav Klimt | Wien 1900-PrivatstiftungDie gemeinnützige Privatstiftung wurde 2013 gegründet. Ziel derKlimt-Foundation ist es, das Leben und Werk des Künstlers[ GustavKlimt] (https://www.klimt-foundation.com/klimt-info/biografie)(1862-1918) und der in Wien um 1900 entstandenen und von Klimtgeprägten Strömung des Jugendstils bzw. der Klassischen Moderne zubewahren, zu erforschen und in ihrer Bedeutung für die kulturelleEntwicklung Österreichs bis heute aufzuzeigen. Unabhängig undinterdisziplinär tätig, agiert die Klimt-Foundation als [Leihgeber](https://www.klimt-foundation.com/sammlung/bestand) für nationale undinternationale Museen, als Herausgeber von eigenen Publikationsreihen- Edition Klimt & Edition Klimt-Research und als[Kooperationspartner](https://www.klimt-foundation.com/forschung/kooperationen) fürzahlreiche Forschungs- und Ausstellungsprojekte.