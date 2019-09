Klimaziele nur mit massiv gestärkten öffentlichen Nahverkehr erreichbar - Deutsche Umwelthilfe fordert vom Klimakabinett Sondermittel für Bahn, Bus und Tram

Berlin (ots) - Zum autofreien Tag am 22. September werben BVG undDUH für den Umstieg vom Pkw auf Bus, Tram, S- und U-Bahn - Mit einemAB-Einzelfahrschein kann am Sonntag einen Tag lang das gesamteBerliner Verbundnetz genutzt werden - Nach über zehn JahrenKaputtsparens der kollektiven Verkehrsträger müssen diese durchSondermittel qualitativ und quantitativ ausgebaut werden - DUHfordert vom Klimakabinett Weichenstellungen für die Verkehrswende inden ansonsten am Autoverkehr erstickenden InnenstädtenMit einer gemeinsamen Aktion zum autofreien Sonntag am 22.September machen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die DeutscheUmwelthilfe (DUH) auf die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für dieVerkehrswende aufmerksam. Um die nationalen Klimaschutzziele zuerreichen, müssen vor allem die seit 1990 nicht sinkendenCO2-Emissionen im Verkehrssektor reduziert werden. Dem Ausbau desöffentlichen Verkehrs kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Nur miteinem gut ausgestatteten, attraktiven öffentlichen Verkehr alsRückgrat für die Verkehrswende in Verbindung mit ausgebauterInfrastruktur für den Rad- und Fußverkehr kann der Klimaschutz indiesem Sektor gelingen.Aktuell ist Berlin im Städtevergleich gut aufgestellt: In derHauptstadt hat nur jeder Dritte einen Pkw (circa. 300 Pkw auf 1.000Einwohner). Doch auch in Berlin wächst die Zahl der Pkw - im letztenJahr um 8.000 auf 1,2 Millionen. Im Bundesdurchschnitt hat hingegenmehr als jeder Zweite eine Pkw (570 Pkw pro 1.000 Einwohner). Zu dennegativen Spitzenreitern gehört die VW-Stadt Wolfsburg mit 1.110 Pkwpro 1.000 Einwohner.Nicht nur beim relativ niedrigen Pkw-Bestand, sondern auch bei derWahl öffentlicher Verkehrsmittel hat Berlin mit einem hohen Anteilvon 27 Prozent im Bundesvergleich die Nase vorn. Im internationalenVergleich ist dieser Wert aber noch deutlich zu verbessern. Zürichund Wien zeigen, dass noch mehr machbar ist: Der Anteil des ÖPNV amGesamtverkehr liegt in Wien bei 38 und in Zürich bei 41 Prozent.Um die Verkehrswende in Berlin aber auch in anderen Regionen undStädten Deutschlands voranzutreiben, fordert die DUH von dem amFreitag tagenden Klimakabinett ein Sonder-Infrastrukturprogramm.Damit sollten die kommunalen Verkehrsunternehmen die notwendigenMittel für die Finanzierung der Modernisierung und des quantitativenAusbaus ihres Angebots an Bahn, Bus und Tram erhalten.Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr sind von 2008 bis2017 lediglich um 7,7 Prozent gestiegen. Nach Einschätzung der DUHist dieser Wert nicht ausreichend, um die Klimaschutzziele zuerreichen. Gleichzeitig werden die Städte mit immer mehr und immergrößeren Pkw verstopft. Aus Sicht des Umwelt- undVerbraucherschutzverbandes bedarf es hier unter anderementscheidender Anreize, um den Umstieg auf kollektive Verkehre zubefördern. Die DUH begrüßt, dass weite Teile der Regierungspartei SPDdie Kernforderung der DUH nach einem vereinfachten 365Euro-Tarifticket für die Nutzung von Bahn, Bus und Tram unterstützen.Die Forderung wurde vor einigen Wochen auch vom RegierendenBürgermeister Michael Müller für Berlin ins Gespräch gebracht. DieDUH betont, dass ein solches "1 Euro pro Tag-Ticket" zwingend denAusbau des Angebots an Verkehrsleistungen voraussetzt und vom Bundgegenfinanziert werden muss."Wenn die Bundesregierung die Forderungen der Millionen Schülervon Fridays for Future für einen ehrlichen Klimaschutz und einerVerkehrswende wirklich ernst nimmt, muss sie auch den öffentlichenNahverkehr in die Lage versetzen, denjenigen, die vom Pkw umsteigenwollen, auch Plätze in Bahn, Bus und Tram anbieten zu können. Wirfreuen uns, dass der Regierende Bürgermeister Michael Müller dieDUH-Forderung nach einem 365-Euro-Jahresticket unterstützt und sichfür dessen Umsetzung ausgesprochen hat", so Jürgen Resch,Bundesgeschäftsführer der DUH.Wie einfach und attraktiv Bus- und Bahnfahren ist, kann amautofreien Sonntag am 22. September in der Hauptstadt erlebt werden.In ganz Berlin können mit einem AB-Einzelfahrschein den Tag über Bus,Straßenbahn, S-Bahn und U-Bahn benutzt werden. "DUH und BVG möchtenmit ihrer gemeinsamen Aktion gerade auch die Berliner Bürger undBesucher zum Einsteigen in Bahn, Bus und Tram bewegen, die sonstnicht mit den Öffentlichen fahren. Wir möchten gemeinsam dafürwerben, dass schon heute die kollektiven Verkehre unkompliziert undkomfortabel sind. 