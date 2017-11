Klimaziele: Deutsche setzen keine Hoffnung in eine mögliche Jamaika-Koalition

Krefeld (ots) - Deutschland wird seine Klimaziele vermutlich nichterreichen. Dass eine mögliche Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünenauf Bundesebene hier erfolgreich gegensteuern kann, hält die Mehrheitder Deutschen für unwahrscheinlich. Dies zeigt eine aktuelle Umfragevon Kantar Emnid im Auftrag des Flüssiggasversorgers Primagas. Vorallem im Wärmemarkt ist das CO2-Einsparpotential hoch.Die Bundesrepublik droht, ihre selbst gesteckten Klimaziele nichteinzuhalten: Bis 2020 strebt die Politik an, die klimaschädlichenCO2-Emissionen in Deutschland um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken.Realistisch ist im besten Fall ein Minus von 32,5 Prozent, wie dieSüddeutsche Zeitung im Oktober unter Berufung auf ein internes Papierdes Bundesumweltministeriums berichtete. 2016 sind nach Angaben desUmweltbundesamts die CO2-Emissionen hierzulande sogar gestiegen.Ob die Deutschen einer möglichen Regierungskoalition aus CDU/CSU,FDP und Grünen zutrauen, die Klimaziele doch noch zu erreichen, hateine Umfrage(1) von Kantar Emnid im Auftrag von Primagas ermittelt.Demzufolge glaubt eine deutliche Mehrheit in puncto Klimaziel nichtan einen Erfolg der vier möglichen Regierungsparteien: 46 Prozent derBefragten sind der Meinung, dass eine Jamaika-Koalition keinenUnterschied zur alten Regierung bedeuten würde. Weitere 17 Prozentbefürchten, dass es mit Schwarz-Gelb-Grün sogar unwahrscheinlicherwird, dass die Klimaziele erreicht werden. Nur ein Drittel derBundesbürger traut den Parteien zu, die angestrebte CO2-Reduktiontatsächlich durchzusetzen.Dabei liegen die Klimaziele den Menschen hierzulande sehr amHerzen: 88 Prozent geben an, dass die Zielerreichung für siepersönlich "sehr wichtig" oder "wichtig" ist. Nur 9 Prozent derBefragten sehen das hingegen als weniger oder gar nicht wichtig an."Gerade im Wärmemarkt ist das Potenzial, die CO2-Emissioneneinzudämmen, noch längst nicht ausgeschöpft", sagt Thomas Landmann,Verkaufsdirektor bei Primagas. Noch immer seien viele Heizungsanlagenveraltet und grüne Wärme werde nur schwach nachgefragt. "Wer aufeffiziente Anlagentechnik kombiniert mit einem erneuerbarenEnergieträger setzt, leistet seinen ganz persönlichen Beitrag, um dieKlimaziele zu erreichen", so Thomas Landmann.Primagas wird künftig als erster Energieversorger Deutschlandserneuerbares Flüssiggas (BioLPG) anbieten. Mit dem neuenEnergieträger ist eine CO2-Ersparnis von bis zu 90 Prozent gegenüberkonventionellem Flüssiggas möglich. Vor allem für die klimaschonendeWärmeversorgung in ländlichen Gebieten ohne Zugang zum Erdgasnetz istBioLPG eine flexible, umweltfreundliche und nachhaltige Alternativezu Heizöl. Verbraucher, die von Flüssiggas auf BioLPG umsteigenmöchten, müssen keine hohen Investitionskosten fürchten: Daherkömmliches Flüssiggas und BioLPG chemisch identisch sind, lässtsich der erneuerbare Energieträger in denselben Anlagen nutzen und imselben Behälter lagern.1) Kantar Emnid, 501 Befragte, 12.10.-17.10.2017Über das Unternehmen:PRIMAGAS gehört zu den führenden Flüssiggas-Anbietern inDeutschland. Der TÜV NORD attestierte PRIMAGAS mit dem Siegel"Geprüfte Service- und Montagequalität" als erstemFlüssiggas-Versorger in Deutschland hohe Qualität in gleich dreiBereichen: Service, Kundenzufriedenheit und Montagestandards. Damitist PRIMAGAS in der Branche der ideale Partner für allePrivathaushalte und Betriebe, die auf saubere Energien setzen. Rund240 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie weit über 3.000Vertriebspartner für den technischen Kundendienst beraten kompetentin allen Fragen rund um das Flüssiggas. Durch eine bundesweiteTransportlogistik mit Zwischenlagern für mehrere Tausend TonnenFlüssiggas steht PRIMAGAS für eine zeitnahe und sichere Versorgung.PRIMAGAS ist Teil der internationalen Initiative "AußergewöhnlicheEnergie" und ist stolz darauf, mit Flüssiggas eine besondersvielseitige und umweltschonende Energie zu vertreiben.Pressekontakt:Kontakt PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG:Nicole GorkeLuisenstraße 11347799 KrefeldFon 02151 852319Fax 02151 852340ngorke@primagas.dewww.primagas.dePRIMAGASc/o Ketchum Pleon GmbHBahnstraße 240212 DüsseldorfFon 0211 9541 2230primagas@ketchumpleon.comOriginal-Content von: PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell