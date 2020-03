Der Klimawandel machts möglich: MÄRZLESE statt Eiswein

Wien (ots) - Premiere am Weingut WEINRIEDER: Erstmal konnte der Winzer AnfangMärz erntenDie Weinernte 2019 wurde fast sieben! Monate (186 Tage) nach Beginn beifrühlingshaften Temperaturen mit einer Märzlese im Jahr 2020 abgeschlossen.Begünstigt durch den zweitwärmsten Winter der Messgeschichte war es für denSpitzenwinzer in Poysdorf im Weinviertel möglich von der Sorte Grüner Veltlinereinen hochwertigen Süßwein in Form einer Trockenbeerenauslese zu ernten."Dieser Wein reflektiert sehr stark die Klimaveränderung!" - Friedrich RiederNachdem es aufgrund der milden Temperaturen in diesem Winter keine Eisweinlesegab, aber 1,5 Hektar bester Grüner Veltliner-Trauben noch an den Stöcken hingen,setzten Fritz und Lukas Rieder auf volles Risiko und ließen die Trauben bisAnfang März 2020 hängen. Der Lohn dafür: eine exklusive Märzlese des Jahrgangs2019. Durch die Dickschaligkeit des Veltliners, der Luftigkeit der Lage desWeingartens waren die Trauben im perfekten Zustand. Die schonende Pressung ergabeine dickflüssige Essenz mit enormer Komplexität und intensiver Frucht nachgrünen Äpfeln. Der Wein wird als ?Sweet March? Ende des Jahres vorgestelltwerden.Pressekontakt:Bernhard Riedermailto:office@weinrieder.at0664/3834356 http://www.weinrieder.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135137/4543741OTS: WEINRIEDEROriginal-Content von: WEINRIEDER, übermittelt durch news aktuell