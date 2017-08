Hamburg (ots) - 2017: Der amerikanische Präsident Donald Trumpkündigt das in jahrelanger politischer Arbeit mühselig ausgehandelteKlimaabkommen. Auf der ganzen Welt häufen sich die Wetter-Extreme. Inder Antarktis bricht ein gigantischer Eisberg vom Schelfeis ab,sechsmal so groß wie die Insel Rügen. In Grönland wütet an derWestküste der größte Brand, der je dort beobachtet wurde. Dieses Jahrherrschen dort ungewöhnlich hohe Sommertemperaturen. Die Gletscher inAlaska und Grönland schmelzen in rasantem Tempo.Für die "Weltspiegel"-Ausgabe am Sonntag, 3. September, um 19.20Uhr im Ersten sind Moderator Andreas Cichowicz und ein NDR-Team vorOrt an Grönlands Westküste. Am Eisfjord in Ilulissat ist derKlimawandel schon sichtbar. Er birgt für Grönland viele Risiken, aberauch Chancen. Denn für Grönland sieht eine wärmere Zukunft nichtausschließlich düster aus: Die größte Insel der Erde könnte vomRohstoffabbau profitieren, der durch den Klimawandel erstmals inerreichbare Nähe rückt, und sich in naher Zukunft endlich besserselbst versorgen und eine tragfähigere Landwirtschaft entwickeln.Helfen soll dabei der extrem nährstoffhaltige Schlamm, der beimAbtauen der Gletscher freigelegt wird. Vielleicht könnte er sogarausgelaugte Böden in Afrika oder Asien wieder regenerieren. Derinternational bekannte Wissenschaftler Minik Rosing beschäftigt sichmit diesem Projekt, mit dem er seiner Heimat Grönland eine Zukunftermöglichen will. Denn die Perspektivlosigkeit vieler Grönländer istein großes Problem für das Land, das als überseeisches GebietDänemarks gilt und - noch - am dänischen Sozial-Tropf hängt. DieSelbstmordrate ist außergewöhnlich hoch, die Zahl der Schulabbrechereinzigartig. Kim Godfredtsen, ehemaliger Extremsportler, will vorallem den Kindern der Inuit in Grönlands Hauptstadt Nuuk wiederSelbstvertrauen vermitteln - in ihre Stärke und in die Stärken dereigenen Kultur.Fernab der Zivilisation, in Thule im Nordwesten Grönlands, liegteine US-amerikanische Militärbasis. Clas Oliver Richter und sein Teamvom ARD-Studio Stockholm sind die ersten Deutschen, die dort denAlltag der Soldaten drehen dürfen. Grönland ist strategisch vongrößter Wichtigkeit in der Arktisregion. Die gigantischenRadaranlagen von Thule sind streng nach Osten ausgerichtet - nachRussland, das die Hoheitsrechte über 1,2 Millionen Quadratkilometerin der Arktis fordert, den Nordpol eingeschlossen. Damit würde sichRussland den Zugang zu fast 5 Milliarden Tonnen fossiler Rohstoffeverschaffen. Und auf der russischen Halbinsel Jamal im äußerstenNorden Russlands liegt eine gigantische Gasförderungsanlage, für dieder ungehinderte Zugang zur immer länger eisfreien Nordostpassagewirtschaftlich notwendig ist. Denn so gelangt das Gas auf demkürzesten Weg zum zahlenden Abnehmer China. Und so bleibt Putin ander Macht - denn Gas und Öl sind für den russischen Staatüberlebenswichtig.Fotos: www.ARD-Foto.deInfos zur Sendung: http://ots.de/820KfPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell