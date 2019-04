Klimawandel: Extreme Aussichten für Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam (ots) - Berlin und Brandenburg müssen sich aufschwerwiegende Klimaveränderungen einstellen, sollte der Klimaschutznicht deutlich verstärkt werden. Das belegt eine bisher einmaligeDatenauswertung von rbb|24. (www.rbb24.de/klimawandel)Danach könnte die durchschnittliche Lufttemperatur bis Ende desJahrhunderts um bis zu drei Grad Celsius steigen. Die Zahl der heißenTage in der Region würde sich mehr als verfünffachen. Im Sommer würdesich die Zahl der tropischen Nächte erhöhen, in denen es nicht unter20 Grad abkühlt. Am stärksten betroffen wären Berlin und der RaumCottbus.Für die Analyse hat das rbb|24-Datenteam Messdaten des DeutschenWetterdienstes (DWD) und Klimaberechnungen des BrandenburgerLandesamtes für Umwelt (LfU) ausgewertet. Die DWD-Daten belegen, dassdie Jahresmitteltemperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881in der Region Berlin-Brandenburg bereits um rund ein Grad gestiegenist. Lag sie zuletzt bei ungefähr 9,3 Grad Celsius, könnte dieJahresdurchschnittstemperatur bei einem unverminderten Ausstoß vonTreibhausgasen auf 12,5 Grad zum Jahrhundertende ansteigen. Mit mehrKlimaschutzanstrengungen würde die Temperatur dann bei 9,8 Gradliegen.Bei einem "Weiter so" würde den LfU-Berechnungen zufolge die Zahlder Hitzetage von durchschnittlich 6 auf 29 steigen. Das bisherigeVerhältnis von heißen zu kalten Tagen könnte sich damit bis zumJahrhundertende umkehren: Nach LfU-Vergleichsdaten gab es in Berlinund Brandenburg in der Vergangenheit durchschnittlich 26 Eistage imJahr, in Zukunft könnten es im Schnitt nur noch 5 sein. Beiverstärktem Klimaschutz errechnet das LfU für das Jahrhundertendedagegen weiterhin mehr Eistage (17) als Hitzetage (10).Auch die Zahl der tropischen Nächte, also Nächte in denen es nichtkühler wird als 20 Grad Celsius, steigt voraussichtlich stark an. Gabes im Zeitraum 1971-2000 in Berlin und Brandenburg nochdurchschnittlich 0,6 dieser tropischen Nächte pro Jahr, steigen dieseWerte bei einem "Weiter so" massiv an: auf 14,9 gegen Ende desJahrhunderts im Schnitt. Bei mehr Klimaschutz gibt es voraussichtlichnur einen leichten Anstieg: auf 1,4 Tropennächte im Durchschnitt.Auf www.rbb24.de/klimawandel wird der bisherige und der künftigeKlimawandel über die Jahre visualisiert. Nutzer können dabei aucheinzelne Regionen auswählen. Weitere Analysen zeigen die Entwicklungvon Niederschlägen in Berlin-Brandenburg, die sich bei einemKlimawandel ebenfalls drastisch verändern könnten.rbb|24 lagen Berechnungen des Landesamtes für Umwelt Brandenburgzu zwei möglichen Klimaszenarien vor, für die 30-Jahres-Zeiträume2021-2050 und 2071-2100.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion rbb24Tel.: +49 (0)30 97993-37950Fax: +49 (0)30 97993-37909internet@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell