Klimawandel in Afrika: Neue Dimension der Bedrohung / SOS-Kinderdörfer warnen vor Folgen für Kinder (FOTO)

Kigali (ots) - Der Klimawandel wird nach Angaben der SOS-Kinderdörfer in dennächsten Jahrzehnten das Leben von Millionen von Kindern in Afrika bedrohen -obwohl der Kontinent lediglich 4 Prozent der weltweiten Emission verursacht.Extremwetterphänomene wie Überschwemmungen, Stürme oder Trockenheit hätten einnie dagewesenes Ausmaß erreicht. Seit 1970 sei Afrika von über 2000Naturkatastrophen heimgesucht worden, der Klimawandel habe entscheidenden Anteildaran. "Wir haben so etwas noch nie erlebt!", sagt Ayele Sebaro,SOS-Nothilfekoordinator aus Äthiopien. Allein sieben der zehn am meistenbedrohten Länder lägen in Afrika.Massiv verstärkt werde der negative Effekt des Klimawandels durch das hoheBevölkerungswachstum: Nach Prognosen verdopple sich die Einwohnerzahl Afrikasbis zum Jahr 2050. "Wenn sich die Situation so zuspitzt, wie es momentanaussieht, verlieren unzählige Kinder und Familien nicht nur ihreLebensgrundlage: Sie verlieren ihr Leben", sagt Liberal Seburikoko, Leiter derHilfsorganisation in Ruanda.Was auf die Menschen in Afrika zukommt:- Der Zugang zu Wasser wird immer knapper. Nach Angaben derVereinten Nationen wird dies in Afrika die Hauptursache fürKonflikte und Kriege in den nächsten 25 Jahren werden.- Krankheiten wie Malaria, die besonders für Kinder gefährlichsind, werden sich weiter ausbreiten. Man rechnet damit, dass dieMalaria-Mücke in Zukunft auch in Höhen von über 2000 Meternüberlebensfähig sein wird.- Durch die zunehmenden Überschwemmungen wird es außerdem vermehrtzu Cholera und lebensbedrohlichen Durchfallerkrankungen kommen."Cholera kann Kinder innerhalb weniger Stunden töten", sagtSimiao Mahumana, Leiter der Hilfsorganisation in Mosambik, dermit seinem Team im März 2019 intensiv Nothilfe geleistet hat,nachdem der Zyklon Idai das Land verwüstet hatte. Dabei starben783 Menschen und mindestens 600 000 verloren ihr Zuhause.- Am meisten vom Klimawandel bedroht sind aufgrund ihrer hohenAbhängigkeit von wasserintensiver Landwirtschaft und der großenArmut die Länder südlich der Sahara. In Sambia, Simbabwe undAngola rechnen die SOS-Kinderdörfer mit den höchstenErnteausfällen. Im schlimmsten Fall könnten die Einnahmen bis2100 um 90 Prozent zurückgehen. Hoch bedrohlich ist dieSituation schon jetzt: In Simbabwe leiden aktuell 3,5 MillionenMenschen aufgrund von Ernteausfällen in Folge von Dürre anLebensmittelknappheit, darunter 1,4 Millionen Jungen undMädchen. "Ohne intensive humanitäre Unterstützung sind vor allemdie Kinder vom Hungertod bedroht", sagt Addmore Makunura, Leiterder Organisation in Simbabwe.- Laut den SOS-Kinderdörfern ist zu befürchten, dass ganz Afrika,wenn die Klimaerwärmung fortschreitet, den Getreideanbaueinstellen muss.- In Äthiopien ist der Kaffeeanbau bedroht, der daswirtschaftliche Rückgrat des Landes bildet. Bis zum Jahr 2100könnten 60 Prozent der Anbaugebiete durch die Klimaveränderungwegfallen - mit Auswirkungen für 15 Millionen Landwirte.- Auch zahlreiche Küstenstädte werden durch den ansteigendenMeeresspiegel verschwinden. So könnten laut denSOS-Kinderdörfern große Teile der Stadt Lagos in Nigeria bis2050 im Meer versinken. Hier leben 24 Millionen Einwohner.Liberal Seburikoko, Leiter SOS Ruanda, sagt: "Wenn man mit eigenen Augen sieht,welche Auswirkungen der Klimawandel hat, ist es wirklich furchterregend, dassdas weltweite Interesse, hier mit allen Maßnahmen gegenzusteuern, so geringist."Quellen: UN, Weltklimarat IPCC, WHO