Klimaverträglicher fahren: WDR bietet CO2-Rechner für Autos und andere Verkehrsmittel

Köln (ots) -Wie viel CO2 stößt der eigene PKW aus und was würde ein Umstieg aufandere Verkehrsmittel bedeuten? Antworten darauf gibt der neueCO2-Rechner des WDR. Auf der Website www.co2rechner.wdr.de lässt sicherrechnen, wie klimaschädlich bzw.-verträglich das Auto des Users ist und welche Alternativen es gibt.Die Anwendung ist einfach: Man gibt den Kraftstoffverbrauch des Autosein oder wählt - wenn man ihn nicht kennt - alternativ dieentsprechende Wagenklasse aus und rechnet mit hinterlegtenMittelwerten. Die Distanz ist frei wählbar und kann der täglichenPendelstrecke, dem Sommerurlaub oder den Gesamtjahreskilometernentsprechen. Nach nur wenigen Eingaben zeigt das Ergebnis denCO2-Wert pro Person im PKW und vergleicht ihn mit alternativenVerkehrsmitteln wie Elektroauto, E-Bike oder dem ÖffentlichenPersonennahverkehr.In NRW beträgt die durchschnittliche Pendlerstrecke knapp 20Kilometer pro Arbeitsweg. Ein Pendler, der mit einem mittelgroßenBenziner des Baujahrs 2009 alleine fährt, verantwortet damit beieiner angenommenen Jahresstrecke von knapp 8.100 km 1,5 Tonnen CO2 imJahr.Zum Vergleich: Im Jahr 2016 produzierte Deutschland lautUmweltbundesamt 9,5 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf und Jahr. Denvereinbarten Klimazielen entsprechend müssten die jährlichenTreibhausgas-Emissionen auf eine Tonne pro Kopf im Jahr in 2050reduziert werden.Die Daten- und Berechnungsgrundlagen für den CO2-Rechner stellte dasInstitut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) in Heidelbergbereit.