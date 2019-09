Klimatologin Friederike Otto warnt vor Zunahme der Hitzewellen

Frankfurt am Main (ots) -- Gespräch mit dem KfW-Chef Günther Bräunig- Klimadossier auf KfW StoriesDie Hitzewelle zwischen Mai und August 2017 sei ein "absoluterGame Changer" gewesen, sagte die Klimaforscherin Friederike Otto imGespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der KfW Günther Bräunig."Danach wurde klar, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit fürsolche Ereignisse um mehrere Größenordnungen erhöht hat. Auch wirwurden überrascht."Die Geschäftsführerin des Environmental Change Institute derUniversität Oxford Friederike Otto gilt als Mitbegründerin der sogenannten Attributionsforschung. Dabei werden Zusammenhänge undWahrscheinlichkeiten berechnet: So wird das Auftreten einesExtremwetterereignisses in einer Welt mit Klimawandel mit dessenAuftreten in einer Welt ohne Klimawandel verglichen. "Wenn wirfeststellen, dass das, was heute ein 30-Jahres-Ereignis ist, in derWelt ohne Klimawandel im Schnitt nur alle 300 Jahre auftreten würde,können wir sagen, dass sich aufgrund des Klimawandels dieWahrscheinlichkeit verzehnfacht hat und klare Verbindungenaufzeigen", so Otto.Wenn man wisse, wo die Verletzlichkeiten von bestimmten Ländernund Regionen liegen, könne die Forschung den Finanzierern vonKlimamaßnahmen eine Hilfestellung bieten: "Möchten Sie alsoAnpassungsmaßnahmen an den Klimawandel finanzieren, können wir Ihnensagen, in welchen Fällen das angebracht ist und in welchen Fällennicht", so Otto an Bräunig.Günther Bräunig sagte: "Strukturwandel zu finanzieren ist unsereprimäre Aufgabe - ob der nun durch die Digitalisierung veranlasst istoder eben durch den Klimawandel. Ich bin davon überzeugt, dass wir inden nächsten 20 Jahren erheblich ins Klima investieren müssen. Dieeuropäischen Entwicklungsbanken werden da eine große Rolle spielen."Die KfW finanziere bereits heute im Jahr ein Neugeschäft von etwa 75Milliarden Euro. Davon sind 40 Prozent allein nur für Klima- undUmweltschutz. "So eine Bilanz hat keine andere Bank", so Bräunig.Otto prophezeit außerdem, dass ihre Attributionsstudien zuzentralen Bausteinen künftiger Klimaklagen werden. Dabei dreht essich um den Anteil, der sich einem Konzern oder einem Staat an einerDürre, einer Überschwemmung oder einem Wirbelsturm zuweisen lässt.Das vollständige Interview lesen Sie auf http://ots.de/zUf62eDas KfW-Dossier "Unser Klima" bietet neben Finanzierungsbeispieleneine interaktive CO2-Weltkarte sowie einen Animationsfilm zum ThemaCircular Economy: www.kfw.de/stories/dossier-klimawandelPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Alia Begisheva,Tel. +49 (0)69 7431 4126, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Alia.Begisheva@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell