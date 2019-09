Klimaschutzprogramm 2030: Greenpeace-Kommentar

Berlin (ots) - Die Eckpunkte für das Klimasschutzprogramm 2030 derBundesregierung kommentiert Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser:"Die Große Koalition kann keinen Klimaschutz. Union und SPD fehlendie moralische Verantwortung und der politische Mut, unsere Zukunftzu sichern. Auch nach monatelangen Verhandlungen liefert KanzlerinMerkel lediglich ein Bündel Eckpunkte und Maßnahmen, das meilenweithinter den Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zurückbleibt, die viel zu hohen Emissionen weiter stagnieren lässt undselbst das schwache 2030er-Klimaziel der Bundesregierung krachendverfehlt.Verantwortlich für dieses Debakel ist vor allem der Widerstand derUnion mit ihrem im Vorfeld geäußerten Widerstand gegen klarepolitische Leitplanken, die auch die Industrie beim Schutz des Klimasin die Pflicht nehmen. Indem die Union jeden spürbaren Einschnittbeim Klimaschutz ablehnt, zeigt sie, dass sie der Herausforderung derKlimakrise nicht gewachsen ist. Kanzlerin Merkel fährt nackt zumUN-Gipfel nach New York.Ein lächerlich niedriger CO2-Preis, der Benzin und Diesel nurwenige Cent verteuert und zudem von einer höheren Pendlerpauschalewieder aufgehoben wird, suggeriert Klimaschutz, bleibt aber weiterezehn Jahre vollkommen wirkungslos. Wer sich auf solche Maßnahmenverlässt, springt auch mit einer Plastiktüte als Fallschirm aus demFlugzeug.Die Hoffnung in der Klimakrise kommt heute nicht aus demKanzleramt, sondern von Hunderttausenden, die in ganz Deutschland fürwirksame Beschlüsse auf die Straße gehen. All diese Menschen sind einklares Zeichen für die Bundesregierung: Sie muss dieses Papierzurücknehmen und mit mehr Ehrgeiz und Verantwortung erneut an dieArbeit gehen. Spätestens bis zur Klimakonferenz Anfang Dezembermüssen Union und SPD ein Klimapaket schnüren, das mit einemschnelleren Kohleausstieg, einem Abschied von Diesel und Benzin undeinem Ende der Massentierhaltung eine wirkliche Antwort auf diegrößte Krise der Menschheit gibt."Pressekontakt:Für Rückfragen erreichen Sie Martin Kaiser über Pressesprecherin TinaLoeffelbein, Tel. 0151-16720915. Internet: www.greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell