Berlin / München (ots) -"Aktion Pflanzen-Power" und "KEEKS" mit Klimaschutzpreis derVereinten Nationen ausgezeichnet.ProVeg International erhält den "Momentum for Change" Klimapreis2018 der Vereinten Nationen für das Engagement für gesunde Ernährungund Klimaschutz. Ausgezeichnet wird das gemeinsam mit der BKK ProVitainitiierte Gesundheitsförderungs-Projekt "Aktion Pflanzen-Power".Der Preis wird auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UNClimate Change Conference COP24) feierlich überreicht, die vom 02.12.- 14.12.2018 in Katowice (Polen) stattfindet.Im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UnitedNations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) wurde ProVegInternational mit dem diesjährigen "Momentum for Change Award" in derKategorie "Planetary Health" ausgezeichnet. Im Fokus steht dabei auchdas mit der BKK ProVita gemeinsam initiierteGesundheitsförderungs-Projekt "Aktion Pflanzen-Power". ProVeg undderen Partner gewinnen den renommierten Preis für ihr Engagement inSchulen im ganzen Bundesgebiet. Damit geht dieser Preis erstmals nachDeutschland.ProVeg und BKK ProVita fördern Kindergesundheit und KlimaschutzDie "Aktion Pflanzen-Power" hat zum Ziel, das vegan-vegetarischeAngebot an öffentlichen Einrichtungen zu optimieren. Im Rahmen desGesundheitsförderungs-Projektes hat ProVeg gemeinsam mit der BKKProVita bislang 23.000 Schüler an 36 Schulen in ganz Deutschland zumThema vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung erreicht. In denbeteiligten Schulen werden Aktionstage veranstaltet, an denen dieKinder unter professioneller Anleitung selber kochen und vieleleckere pflanzliche Gerichte probieren können.Ausgezeichnet wurde auch das von der nationalenKlimaschutzinitiative geförderte Verbundprojekt KEEKS (Klima- undenergieeffiziente Küche in Schulen), das ebenfalls von ProVegInternational implementiert wurde. Dabei werden angehende Köche,Caterer sowie Küchenpersonal in der Zubereitung nachhaltiger,kostengünstiger und gesunder Mahlzeiten geschult.Beide Projekte zielen darauf ab, die Verfügbarkeit von gesundenund klimafreundlichen Lebensmitteln in Schulen zu erhöhen.Andreas Schöfbeck, Vorstand der BKK ProVita, sagt: "Wir freuen unsgemeinsam mit ProVeg über den UN 'Momentum for Change Award' in derKategorie 'Planetary Health'. Damit wurde unsere tief verwurzelteÜberzeugung gewürdigt, dass Gesundheitsförderung, die bei denKleinsten in der Lebenswelt Schule beginnt, einen positiven Effektnicht nur auf den Menschen, sondern auch auf unseren Planeten hat."Sebastian Joy, Geschäftsführer von ProVeg, erklärt: "Der UNMomentum for Change Award ist eine großartige Anerkennung, die zeigt,dass die Ernährung der Zukunft pflanzlich ist und unsere Arbeit mitKindern und Jugendlichen hierfür den richtigen Ansatz bietet. Wirdanken allen unseren Partnern für die tolle Zusammenarbeit."Hintergrund 15 bahnbrechende Initiativen aus der ganzen Weltwurden am 27. September 2018 als Gewinner des Klimaaktionspreises derVereinten Nationen "Momentum for Change" bekannt gegeben. Die 15Projekte wurden aus einem Pool von 560 Bewerbungen aus der ganzenWelt ausgewählt. "Momentum for Change" ist eine Initiative desSekretariats der UN-Klimaschutzkonferenz. Sie würdigt innovativeLösungen, die sich sowohl mit dem Klimawandel, als auch mit weiterenwirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungenbefassen. In der Rubrik "Planetary Health" werden neuartige Lösungenausgezeichnet, die die Bedürfnisse der menschlichen Gesundheit mitdenen eines gesunden Planeten in Einklang bringen.Weiterführende Information auf der Seite der Vereinten Nationen(in englisch): http://ots.de/ZC2nejPressekontakt:ProVegKatleen HaefeleTel.: +49 (0)30/2902 8253-58E-Mail: katleen.haefele@proveg.comGenthiner Straße 4810785 Berlinwww.proveg.com/deBKK ProVitaMichael BlasiusTel: +49 (0)8131/6133-1300mobil: +49 (0)172/7626187E-Mail: Michael.Blasius@bkk-provita.deMünchner Weg 585232 Bergkirchenwww.bkk-provita.deOriginal-Content von: BKK ProVita, übermittelt durch news aktuell