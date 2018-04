Klimaschutzpotenzial von zertifiziert nachhaltigem Bioethanol aus Deutschland stärker nutzen

Berlin (ots) - Der Bundesverband der deutschenBioethanolwirtschaft (BDBe) fordert, das Klimaschutzpotenzial vonBiokraftstoffen in der Klimaschutz- und Mobilitätspolitik derBundesregierung stärker zu berücksichtigen. Nach Angaben derBundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hattenBiokraftstoffe im Jahr 2016 knapp 77 Prozent geringereTreibhausgasemissionen als fossile Kraftstoffe. Durch den Einsatz vonBiokraftstoffen anstelle fossiler Kraftstoffe wurden 2016 inDeutschland der BLE zufolge rund 7,3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalentvermieden.Norbert Schindler, Vorsitzender des BDBe und Präsident derLandwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, fordert nachdrücklich einambitionierteres Vorgehen der Politik, damit technologieoffen alleMöglichkeiten zur Senkung der Treibhausgasemissionen des Verkehrsgenutzt werden: "Bioethanol hat - durch die BLE amtlich festgestellt- im Jahr 2016 die CO2-Emissionen gegenüber fossilem Benzin um 75,4Prozent gesenkt. Dies kommt der Umwelt aber nur begrenzt zugute, weildie Verpflichtung der Mineralölunternehmen zur Senkung derCO2-Emissionen aller Kraftstoffe unverändert 4,0 Prozent (THG-Quote)beträgt. Daher kann und muss die erst ab 2020 geltende Anhebung derCO2-Minderung auf 6,0 Prozent auf das Jahr 2019 vorgezogen und ab2020 auf mindestens 8,0 Prozent erhöht werden. Nur so können dieklimaschädlichen Emissionen der derzeit mehr als 30 Mio. zugelassenenAutos mit Benzinmotoren deutlich gesenkt werden."Norbert Schindler führt weiter aus: "Die Mineralölwirtschaft hatbislang wegen der niedrigen THG-Quote von nur 4,0 Prozent keinenAnreiz, die für deutsches Bioethanol amtlich festgestellte hoheCO2-Minderung stärker im Markt zu realisieren. Mit einem wachsendenMarktanteil von Super E10 können auch in Deutschland dieCO2-Emissionen von Benzin deutlich stärker gesenkt werden. Dieszeigen die Beispiele Frankreich und Belgien, wo die Autofahrer beiSuper E10 von einem attraktiven Preisvorteil von mindestens 6 ct. proLiter profitieren. Dies wäre auch im größten Kraftstoffmarkt der EU,in Deutschland, zielführend. In Deutschland liegt der Preisvorteilbei nur 2 ct. pro Liter."Pressekontakt:Carola Wunderlich030 301 29 53 13presse@bdbe.dewww.bdbe.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell