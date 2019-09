Klimaschutzbeitrag von Biogas droht wegzubrechen (FOTO)

Freising (ots) -Am kommenden Freitag werden weltweit Millionen Menschen auf dieStraße gehen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Sie forderneinen konsequenten und unverzüglichen Ausbau der ErneuerbarenEnergien.Die Realität in Deutschland sieht leider anders aus. Statt Zubauherrscht Stagnation. Sowohl bei der Windkraft als auch bei derBiogasnutzung. "Wenn die Entwicklung so weiter geht, droht derBiogasbranche nicht nur ein Stillstand, sondern mittelfristig derRückbau bestehen-der Anlagen", warnt der Hauptgeschäftsführer desFachverbandes Biogas, Dr. Claudius da Costa Gomez. Im kommenden Jahrendet für die ersten Biogasanlagen die 20-jährige Vergütungsphaseüber das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Ohne rentableAnschlussvergütung werden die Betreiber ihre funktionierenden und imLaufe von zwei Jahrzehnten optimierten Anlagen stilllegen. "Anstattjetzt mit voller Energie in eine CO2-freie Zukunft aufzubrechenbremst die Bundesregierung den Ausbau und den Erhalt regenerativerKraftwerke aus", beklagt da Costa Gomez. In Deutschland erzeugenaktuell gut 9.500 Biogasanlagen sauberen Strom für knapp zehnMillionen Haushalte und gleichzeitig Wärme für über eine MillionHaushalte. Sie ersparen der Umwelt damit pro Jahr 20 Millionen TonnenCO2, die beim Einsatz fossiler Energieträger entstanden wären. Dasentspricht der durchschnittlichen CO2-Emission von 1,6 MillionenBundesbürgern."Auf diese CO2-Einsparung können und dürfen wir nicht verzichten",betont da Costa Gomez. Vor allem da Biogas als speicherbarerregenerativer Energieträger den Wegfall von Kohle und Atomenergieverlässlich auffangen kann.Zusätzliche drei Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ließen sichdurch die konsequente Vergärung von Gülle und Mist einsparen. Aktuellwird nur ein Viertel der in deutschen Ställen anfallenden Gülle inBiogasanlagen vergoren. Unvergorene emittiert diese jedoch Methan,ein hochwirksames Klimagas, das aus offenen Güllelagern in dieAtmosphäre entweicht. In Biogasanlagen wird dieses Methan aufgefangenund in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) in Strom und Wärmeumgewandelt. "Die Ausscheidungen von drei Kühen reichen aus, um einendurchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt ein Jahr lang mitklimafreundlichem Strom zu versorgen", ergänzt da Costa Gomez. Vor 20Jahren ist Deutschland mit seinem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)ein großer Wurf gelungen. Lange war das Land weltweit führend in derWind-, Solar- und Biogastechno-logie. "Es ist unverständlich, warumdiese Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren derart ausgebremstwurde", sagt da Costa Gomez.Er fordert vom Klimakabinett eine klare Weichenstellung für denschnellsten Weg zu 100 % Erneuerbare Energien und einenambitionierten Ausbaupfad. "Was die Betreiber und Firmen jetztbrauchen ist Sicherheit und Perspektive. Die Zeit drängt! Wir fordernverlässliche, praktikable und langfristige Entscheidungen."Klimaschutzleistung von Biogas auf einen Blick:- Vermeidung von 20 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten durch dieklimafreundliche Bereitstellung von Strom, Wärme und Kraftstoff unddie Vermeidung von Methanemissionen in der Landwirtschaft.- Das entspricht in etwa den CO2-Emissionen der gesamten Einwohnervon München.- Ein mit Biomethan betanktes CNG-Auto emittiert bis zu 90% wenigerTreibhausgase als ein vergleichbarer Benziner.- Bei konsequenter Vergärung der anfallenden Gülle in Biogasanlagenließen sich zusätzliche drei Millionen Tonnen CO2 vermeiden- Eine durchschnittliche Biogasanlage (400 kW Leistung) vermeidetpro Jahr rund 1.800 Tonnen CO2.Kurzinfo Fachverband Biogas e.V.Der Fachverband Biogas e.V. vertritt die Biogasbranche imDachverband der Erneuerbaren Energien, dem Bundesverband ErneuerbareEnergie (BEE) e.V. Mit über 4.700 Mitgliedern ist er Europas größteInteressenvertretung der Biogasbranche. Der Fachverband Biogas e.V.setzt sich bundesweit ein für Hersteller und Anlagenbauer sowielandwirtschaftliche und industrielle Biogasanlagenbetreiber.www.biogas.orgPressekontakt:Fachverband Biogas e.V.Andrea HorbeltPressesprecherinTel. 0 81 61 / 98 46 63Mail: presse@biogas.orgOriginal-Content von: Fachverband Biogas e.V., übermittelt durch news aktuell