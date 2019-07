Klimaschutz und höhere Pendlerpauschale? Söder sieht keinen Widerspruch

Berlin (ots) - Die Bahn attraktiver machen, aber auch diePendlerpauschale für Autofahrer erhöhen: In den Vorschlägen seinerPartei zum Klimaschutz im Vergleich zur bisherigen Verkehrspolitiksieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) keinenWiderspruch. "Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass derKlimaschutz am Ende zu einer Spaltung zwischen Stadt und Land führt",sagte Söder am Montag im ARD-Mittagsmagazin. Im Bahnverkehr müsstenTickets billiger und Fahrzeiten verkürzt werden. Davon profitiertenaber viele Menschen auf dem Land nicht: "Dass man in den nächstenJahren eine ICE-Strecke ins kleinste Dorf bauen kann, das ist eherunwahrscheinlich. Insofern brauchen diese Menschen auch einePerspektive", sagte Söder.Zuletzt hatte Söder vorgeschlagen, Bahntickets weitgehend von derMehrwertsteuer zu befreien. In ersten Eckpunkten für ein eigenesKlimaschutzgesetz plant die CSU unter anderem, die Kfz-Steuer stärkernach der Co2-Menge auszurichten und die Pendlerpauschale zu erhöhen.In Bayern plant Söder für einen besseren Klimaschutz unter anderem,30 Millionen neue Bäume zu pflanzen, die Photovoltaik auszubauen undin saubere Technologien ("clean tech") zu investieren. "Die Kernfragewird sein, wie wir das international und national so abgleichen, dasswir das ganze nicht nur für ein paar Wochen schaffen, sondern dasswir den Klimaschutz so prägen können, dass er über eine lange Zeitwirkt", sagte Söder.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell