Klimaschutz und Kaminofen: Mit dem heimischen Holzfeuer ein Zeichen setzen

Frankfurt am Main (ots) - Gewinn statt Verzicht: ModerneFeuerstätten senken nicht nur die Heizkosten, sondern reduzieren auchden CO2-AusstoßSparsam, effizient und umweltgerecht. Mit diesen drei Worten lässtsich die Nutzung einer modernen Holzfeuerung, also eines Heizkamins,Kamin-, Kachel- oder Pelletofens beschreiben. Wer zum Beispiel einDrittel seiner Wärmeenergie mit Holz erzeugt, um die Zentralheizungzu entlasten, spart pro Jahr mehrere hundert Liter Heizöl oder Gasein - und reduziert dabei den Ausstoß von Kohlendioxid inbeachtlichem Umfang. Darauf macht der HKI Industrieverband Haus-,Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam.Die Rechnung geht so: Ein Liter Heizöl verursacht bei seinerVerbrennung 3,15 kg CO2. Zum Beheizen eines Wohnhauses mit normalerDämmung und einer Grundfläche von 120 Quadratmetern benötigt manjährlich rund 1.800 Liter Öl. Ofenbesitzer, die ein Drittel davondurch das Heizen mit Holz ersetzen, sparen also rund 600 Liter undvermeiden so knapp 1.900 Kilogramm des zur Erderwärmung beitragendenKohlendioxids. Das ist stattlich, denn im Durchschnitt verursachtjeder Bundesbürger rund 9.000 kg pro Jahr und kann bereits mit diesereinen Maßnahme die eigene CO2-Bilanz spürbar senken.Nachhaltig und klimaneutral: Brennholz zählt zu den erneuerbarenEnergienNeben Sonne, Wind und Wasser zählt auch Holz - als einwesentlicher Teil der Biomasse - zu den erneuerbaren Energien. Dasklassische Brennholz ebenso wie die heizstarken Holzpellets. Bei derVerbrennung des klimaneutralen Rohstoffs wird nur so viel CO2freigesetzt, wie der Baum zuvor während seiner Wachstumsphasegebunden hat - und auch dann wieder abgeben würde, wenn er im Waldverrottet. Lediglich bei der Holzernte, der Aufbereitung und demTransport entstehen geringe Mengen CO2. Jeder Ofenbesitzer solltedeshalb darauf achten, dass sein Brennholz oder die Pellets ausnachhaltiger Erzeugung in der Region stammen.Mehr dazu auf dem Verbraucherportal des HKI unterwww.ratgeber-ofen.de