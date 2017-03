Klimaschutz scheitert an Koalitionskrach - Gebäudeenergiegesetz ist für diese Legislatur vom Tisch

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe bedauert Scheitern desGebäudeenergiegesetzes - Bundesregierung vertagt wichtigeWeichenstellung für mehr Klimaschutz im GebäudebereichDas Gebäudeenergiegesetz (GEG) sollte zum 1. Januar 2018 in Krafttreten. Nachdem das Gesetz seit Wochen vor allem von Abgeordneten derUnionsfraktion blockiert wurde, scheiterte es nun am Mittwochabend(29.3.3017) in der Sitzung des Koalitionsausschusses und ist somitfür diese Legislatur gestorben. Das GEG sollte dasEnergieeinspargesetz samt der Energieeinsparverordnung und dasErneuerbare-Energien-Wärmegesetz zu einem einheitlichen Regelwerkzusammenführen und den "Niedrigstenergiegebäudestandard" füröffentliche Gebäude ab 2019 definieren. Durch das Scheitern wird einezentrale Vorgabe aus der EU-Gebäuderichtlinie nicht mehr in dieserLegislaturperiode umgesetzt. Dazu Barbara Metz, StellvertretendeBundesgeschäftsführerin der DUH:"Mit dem Scheitern des GEG werden die zwingend erforderlicheSteigerung der Energieeffizienz und eine Energiewende imGebäudebereich weiter ausgebremst. Eine Zusammenfassung undFortschreibung der verschiedenen Verordnungen und Gesetze im GEGhätte wichtige Signale für Kommunen, Verbraucher und Investorengleichermaßen gesendet. Anstatt die Schlüsselrolle von Gebäuden imKlimaschutz endlich mit Handeln zu untermauern, kuscht dieBundesregierung vor einigen Unionsabgeordneten, die eineVorfestlegung für den noch zu definierenden Effizienzstandard imprivaten Neubau fürchten und an der Vereinbarkeit von Klimaschutz undbezahlbarem Wohnraum zweifeln. Die Forderung der Unionsfraktion nacheinem noch weniger ambitionierten Standard ist völlig haltlos, dadieser weder den nötigen Treibhausgaseinsparungen noch einerVorbildfunktion des Bundes gerecht werden würde. Ein neuer Anlauf fürdas Gesetz muss nach der Bundestagswahl dringend dafür genutztwerden, im Sinne des Klimaschutzes nachzubessern und denEffizienzstandard für öffentliche Gebäude konsequent anzuheben."Mehr zum Thema: http://www.duh.de/energie_gebaeude/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin030 2400867-74, 0170 7686923, metz@duh.deDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf,030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell