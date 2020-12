Klimaschutz mit größerem Hebel: ClimatePartner geht mit Rekordwachstum ins neue Jahr / Weitere Ausbaupläne rund um Klimaschutzlösungen für Unternehmen

München (ots) - Trotz Corona bleibt der Klimaschutz das primäre Zukunftsthema. Dementsprechend hat ClimatePartner seine Anstrengungen im Jahr 2020 verstärkt und meldet ein überdeutliches Wachstum, das im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll.Zwischen Januar und Dezember 2020 wurde die Teamstärke auf über 120 erhöht und internationale Büros in London und Den Haag eröffnet. Auch das Lösungsangebot wurde ausgebaut, u.a. die Services rund um erneuerbare Energien, CDP und Science Based Targets-Beratung, die Software zur Berechnung und dem Ausgleich von CO2-Emissionen, die ClimatePartner Academy sowie der Fokus auf Emissions-Reduzierung und -Vermeidung.Für immer mehr Unternehmen stellt die Zusammenarbeit mit ClimatePartner ein Element ihrer Klimaschutzstrategie dar. Entsprechend ist ihre Anzahl auf über 3.000 angewachsen. Die am stärksten vertretenen Branchen sind der Handel, Lebensmittel- und Konsumgüterproduzenten sowie Druckereien und papierverarbeitende Industrien. Sie alle setzen auf Klimaneutralität und signalisieren dies immer mehr durch das klimaneutral-Label von ClimatePartner auf ihren Produkten.Moritz Lehmkuhl, Gründer und CEO von ClimatePartner: "Der sichtbare Wille unserer Kunden, beim Klimaschutz aktiv zu werden, treibt uns an. Mehr als drei Viertel hat uns bereits die Rückmeldung gegeben, die Anstrengungen zur Reduktion ihrer Emissionen weiter verstärken zu wollen. Das verstehen wir als Vertrauensbeweis und Auftrag zugleich."Ausblick 2021: 15 Jahre ClimatePartnerDas Wachstum soll im Jahr 2021, wenn ClimatePartner den 15. Geburtstag feiern kann, fortgesetzt werden. Geplant ist der weitere Ausbau der Expertenteams sowie die Intensivierung der Sofotware-Entwicklung rund um die Berechnung, Reduktion und Ausgleich von CO2-Emissionen. Zudem sollen in Paris, Stockholm, Mailand und Barcelona weitere Büros eröffnet werden.Auch das Angebot an Klimaschutzprojekten wird weiter ausgebaut, durch Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekte in Südamerika, Projektenwicklungen rund um Energieeffizienz in Afrika sowie neue naturbasierte Lösungen wie Blue Carbon.Pressekontakt:ClimatePartner GmbH, Dieter Niewierra+49 89 2190974-83d.niewierra@climatepartner.comOriginal-Content von: ClimatePartner GmbH, übermittelt durch news aktuell