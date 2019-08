Klimaschutz finanzieren - Ausgezeichnetes Trainingsangebot für Finanzierer startet jetzt auch in Deutschland

Berlin (ots) - Die Renewables Academy AG (RENAC) in Berlin bietetab 1. Oktober 2019 erstmals auch in Europa das erfolgreicheTrainingsprogramm "Green Energy Finance Specialist (GEFS)" an. Eswurde 2017 entwickelt und als Teil des 'Green Banking'- Projekts inSüdostasien mit dem Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt(IKU) ausgezeichnet. Das international zertifizierte Training liefertwertvolles Praxiswissen für Finanzierer, um Projekte der ErneuerbareEnergien und Energieeffizienz profitabel zu machen und Risiken zuminimieren. Vorab wird am 29. August um 11h ein kostenloses Webinarbei der RENAC zum Thema stattfinden.Klimaschutz fängt bei der richtigen Finanzierung an. Deshalbreagiert die RENAC mit diesem Trainingsprogramm auf den steigendenBedarf des Finanzsektors an Klimaschutzmaßnahmen zur Abschwächung undAnpassung an den Klimawandel. Es richtet sich vor allem anFinanzierer, Business Developer und Analysten, die ihre Kenntnisseüber Erneuerbare Energien und Energieeffizienz erweitern möchten. Eshandelt sich um ein Programm aus Online- und Präsenztrainings.Inhaltlich behandelt "Green Energy Finance Specialist (GEFS)" unteranderem die Optimierung der Wirtschaftlichkeit und dieRisikominimierung von Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien."In diesem weltweit stark wachsenden Markt ist es für Finanziererwichtig, technologiespezifische Risiken undRisikovermeidungsstrategien zu kennen und sich frühzeitig einenumfassenden Überblick über die richtigen Bewertungskriterien zuverschaffen," sagt RENAC-Vorstand Berthold Breid. "Wir freuen unsdeshalb, das bewährte GEFS Training nun auch Kreditanalysten undProjektfinanzierern in Deutschland anbieten zu können. Denn umProjekte der Erneuerbaren Energien seriös wirtschaftlich undtechnisch bewerten zu können, bedarf es auch einesFachdisziplin-übergreifenden Know-Hows im Finanzsektor".Das auf Englisch gehaltene Blended Learning Training besteht auseinem 20-wöchigen Online-Training mit acht unterschiedlichenSchwerpunkten und einem 3-tägigen Präsenzseminar in Berlin. Das"Green Energy Finance Specialist (GEFS)" Programm ist von derFinancial Accreditation Agency (FAA) zertifiziert.Absolventen des GEFS-Programms erhalten voraussichtlich 30ECTS-Kreditpunkte für das ab Oktober 2020 geplante Masterprogramm'Green Energy and Climate Finance' an der Hochschule für Wirtschaftund Recht (HWR) Berlin.Die Renewables Academy AG (RENAC) mit Sitz in Berlin ist einer derweltweit führenden Weiterbildungsakademien für Capacity Building imBereich der Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Seit ihrerGründung im Jahr 2008 haben mehr als 10.000 Teilnehmer aus über 140Ländern an den unterschiedlichen Trainingsprogrammen teilgenommen.Pressekontakt:Renewables Academy AGSchönhauser Allee 10-11D-10119 Berlinwww.renac.de/gefsDennis DührkoopTel: +49 (0)30 58 70870 64Mail: duehrkoop[at]renac.deOriginal-Content von: Renewables Academy AG, übermittelt durch news aktuell