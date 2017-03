Klimaschutz braucht Realitätssinn

Köln (ots) - Mit der Studie "Wärmewende 2030" versucht der ThinkTank Agora Energiewende darzustellen, wie der Wärmemarkt 2030aussehen muss, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung in 2050 zuerreichen. Im Unterschied zu früheren Betrachtungen spielt derEnergieträger Gas in diesem Szenario sowie die vorhandeneInfrastruktur des deutschen Gasnetzes auch in 2030 noch eine tragendeRolle. Darüber hinaus wird konstatiert, dass hybride Systeme,bestehend aus einer Kombination von Brennwertgeräten und Wärmepumpen,für den gleitenden Übergang von der fossilen zur erneuerbaren Energiebenötigt werden."Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Lernkurve der Agora, diebislang einen all-electric-Ansatz verfolgte", so Andreas Lücke,Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der DeutschenHeizungsindustrie (BDH). "Agora nähert sich damit der BDH-Strategieeiner breit gefächerten, technologieoffenen Lösung an, die neben demwachsenden Anteil von Strom auf Sicht auch noch gasförmige sowieliquide Brennstoffe umfasst, die über Power-to-X-Konzepte ebenfallsmehr und mehr erneuerbare Anteile erhalten."Eine zentrale Rolle bei den künftigen Wärmeerzeugern spielen lautAgora Wärmepumpen, da sie mit ihrer hohen Effizienz sehr gut für dieDirektnutzung von Strom und damit als Sektorkopplungstechnologiegeeignet sind, soweit ihr Einsatz unter passenden Bedingungenerfolgt: Damit sie hocheffizient arbeitet, benötigt diese Technologieeinen niedrigen Wärmebedarf, also eine energetisch gute Gebäudehülle.Diese Auffassung teilt der BDH im Grundsatz und bewertet den starkenTrend zu Wärmepumpen positiv. Allerdings haben Wärmepumpen heute nochkeine fünf Prozent Anteil am Bestand der insgesamt 20 MillionenWärmeerzeuger in Deutschland. Ihr Marktvolumen lag 2016 bei rund70.000 Stück, die zum größten Teil in den Neubau gingen. Der vonAgora geforderte Bestand von sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030wird vor diesem Hintergrund realistischerweise kaum erreicht werdenkönnen. Agora selbst spricht daher auch von einer "Wärmepumpenlücke",lässt aber offen, wie diese zu schließen wäre.Offen lässt Agora auch, was mit den immer noch weit über fünfMillionen Ölheizungen geschehen soll. Es wird lediglich angemerkt,dass Öl in 2030 kaum noch eine Rolle spielt. Betreiber vonÖlheizungen, insbesondere solche, die über ältere Gebäude ohneGasanschluss verfügen, bleiben allerdings ohne eine konkreteEmpfehlung, wie sie zur Wärmewende 2030 beitragen sollen.Hinsichtlich der Forderung einer Verdopplung der Versorgung überWärmenetze warnt der BDH vor Anschluss- und Benutzungszwängen,Wärmelieferungskartellen und Wettbewerbsverzerrungen im Wärmemarkt.Stattdessen sollte das Spektrum innovativer Technik in ganzer Breitegenutzt werden, das die Heizungsbranche schon heute bietet, um dieHerausforderungen der Wärmewende zu meistern."Schade, dass Agora sich auf ein einziges Szenario beschränkt undauch jede Kostenbetrachtung unterlässt", betont Manfred Greis,Präsident des BDH. Davon abgesehen wird an keiner Stelle auf dasPotenzial innovativer Technologien zur Kraft-Wärme-Kopplung wieBrennstoffzellenheizungen oder der Digitalisierung des Wärmemarkteseingegangen.Nach Einschätzung des BDH erliegt Agora der Versuchung, einenbestimmten Weg, den man selbst für kaum gangbar hält, vorzugeben.Damit ist die Agora-Studie geeignet, die seit Jahren geführteTechnologiedebatte fortzuschreiben und den zu Recht beklagtenAttentismus des Marktes weiter zu verlängern. Dabei wäre es diewichtigste Aufgabe aller Akteure, so schnell wie möglich dieSanierungsraten entscheidend zu erhöhen."Anstelle von ideologisch motivierten Technologiegeboten oder-verboten", so Greis, "brau-chen wir klare und wirtschaftlichumsetzbare Empfehlungen für die Anlagenbetreiber bezogen auf derenindividuelle Situation sowie attraktive Anreize, vorhandenes privatesKapital in die energetische Gebäudesanierung zu investieren. DiePolitik sollte endlich die längst überfällige Steuerabschreibung imselbst genutzten Wohneigentum auf den Weg bringen. Die deutscheHeizungsindustrie hält die technischen Lösungen bereit."Pressekontakt:Frederic LeersBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)Telefon 02203/935 93 20E-Mail frederic.leers@bdh-koeln.deOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell