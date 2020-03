Klimaschutz braucht Innovationen - Deutsche Flughäfen mit ihren Projekten in vorderster Reihe

Berlin (ots) - "Der Luftverkehr hat nicht nur eine herausragende wirtschaftlicheBedeutung, sondern auch eine klimapolitische Verantwortung. Deswegen haben diedeutschen Flughäfen sich frühzeitig mit dem Thema Klimaschutzauseinandergesetzt. Seit über 10 Jahren arbeiten die Flughäfen an dieserStrategie und setzen Maßnahmen zum Klimaschutz konsequent um", so das klareStatement von Udo Mager, Geschäftsführer des Flughafen Dortmund und Vorsitzenderdes ADV-Fachausschusses Umwelt.Die in den letzten Jahren erreichte CO2-Reduktion an den ADV-Airportsunterstreicht die erfolgreiche Arbeit der deutschen Verkehrsflughäfen in punctoKlimaschutz. Die erfreulichen Ergebnisse sind Anlass, die wirksame Strategie mitneuen Zielen fortzuführen und den verabschiedeten European Green Deal zuunterstützen:- Von 2010 bis 2018 haben die ADV-Airports die CO2-Emissionen um24% verringert.- Bis 2030 streben die ADV-Verkehrsflughäfen eine gemeinsameCO2-Reduzierung von 50% an.- Bis 2050 sollen die CO2-Emissionen sogar auf netto-nullruntergefahren werden.Die Infrastruktur eines Flughafens ist neben dem Flugverkehr ein sinnvollesFeld, auf dem Klimaschutz vorangebracht werden kann. Zur Umsetzung dieser hochgesteckten Ziele haben die deutschen Verkehrsflughäfen eine Vielzahl vonstandortbezogenen Projekten aufgelegt. Zahlreiche innovative Technologien wirkensich bereits heute positiv auf die Klimabilanz der Flughäfen aus:- Energieversorgung: Ausschöpfung der regionalen Möglichkeiten zurklimafreundlichen Energieversorgung, Energieerzeugung und Versorgung durch denEinsatz regenerativer Energien, z. B. Solarstrom, Windkraft, Nutzung vonGeothermie für den Kälte- und Wärmebedarf, Erzeugung von Strom und Wärme ausnachwachsenden Rohstoffen- Gebäudetechnik: Optimierung der Klimatisierung von Terminals, Bau nachhaltigerGebäude mit niedrigem Energieverbrauch, energetische Optimierung vonNeubauprojekten, Terminals und Bürogebäuden, z. B. Heizen und Kühlen mittelsEisspeicher, Temperatursteuerung in Abhängigkeit von der Wetterprognose,effiziente Beleuchtung und innovative Raumlufttechnik- Flughafenspezifische Anlagen: Umstellung der Befeuerung von Start- undLandebahnen auf LED-Technologie, Umrüstung der Vorfeldbeleuchtung, Optimierungvon Fluggastbrücken und Gepäckförderanlagen- Fuhrpark/Mobilität: Umstellung der Fahrzeuge auf dem Vorfeld auf alternativeAntriebe, Ausbau und Umstellung auf Elektromobilität bzw. alternativeKraftstoffe, z. B. Elektrifizierung des AbfertigungsfuhrparksZu diesen Maßnahmen stehen die ADV-Flughäfen in engem Austausch mit der Absicht,Best-Practice-Lösungen an einer Vielzahl von Standorten umzusetzen."Bei allem Engagement - allein können die Flughäfen die CO2-Reduktion imLuftverkehr nicht stemmen. Um den Luftverkehr insgesamt zukunftsfähig zu machen,müssen synthetische Kraftstoffe entwickelt werden, die klimaneutral hergestelltwerden. Unter heutigen Bedingungen ist dieser Kraftstoff auf dem Weltmarkt drei-bis fünfmal so teuer wie herkömmliches Kerosin. Damit die Fluggesellschaften denTreibstoff auch tanken können, muss dieser zu wettbewerbsfähigen Preisen und ingroßen Mengen hergestellt werden. Dies ohne größere Wettbewerbsverzerrungenumzusetzen, muss das Ziel von Politik und Wirtschaft sein", fordert RalphBeisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/44169/4536087OTS: ADV Deutsche VerkehrsflughäfenOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell