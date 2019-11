Klimaschutz auf dem Teller - Trends der Lebensmittelwirtschaft auf der Grünen Woche 2020 (FOTO)

Berlin (ots) - Intelligente Verpackungen, neue Produkte aus Lebensmittelrestenund alternative Proteinquellen - die deutsche Lebensmittelwirtschaft präsentiertauf der Internationalen Grünen Woche 2020 in Berlin verschiedene Lösungen einerressourcenschonenden Lebensmittelproduktion. Christoph Minhoff,Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie unddes Lebensmittelverbands Deutschland, erklärt: "Nachhaltig ist die Antwort derLebensmittelwirtschaft auf die Frage 'wie schmeckt die Zukunft?' Lebensmittelsind heute mehr als Nährstoffquellen und Genussmittel. In Lebensmitteln spiegelnsich längst gesellschaftlich Bedürfnisse wider. Daher verwundert es nicht, dassder stärkste Trend 2020 die nachhaltige Entwicklung von Lebensmitteln ist. Sovielfältig wie das Thema ist, so breitgefächert sind auch die Lösungsansätze.Reduzierung von Verpackungsmüll und Lebensmittelverlusten, die Stärkungregionaler Rohstofflieferanten mit kurzen Transportwegen, der Einsatzpflanzlicher Proteinquellen und natürlich die Reduktion von Zucker, Fett undSalz sind nur ein paar Beispiele, die verdeutlichen, dass dieLebensmittelbranche an vielen verschiedenen Stellschrauben dreht, um ihrerVerantwortung gegenüber Mensch, Tier und Umwelt gerecht zu werden. Wir werdenauch 2020 wieder die Innovationen der kreativen Köpfe unserer Branche an unseremStand erlebbar machen und freuen uns über den Dialog."Diese Impulsgeber aus den Bereichen Industrie, Handel, Systemgastronomie und derFood-Startup-Szene präsentieren ihre Produkte und Ideen vom 17. bis zum 26.Januar 2020 unter dem Dach "Wie schmeckt die Zukunft:- Air up ist das weltweit erste Trinksystem, das Wasser nur über Duftaromatisiert. Dabei macht es sich einen biologischen Trick zu Nutze -das retronasale Riechen durch den Mund.- Algomed erklärt die Welt der Mikroalgen, die nicht nur einepflanzliche Proteinquelle darstellen, sondern auch vielseitig in derLebensmittelproduktion einsetzbar sind, z. B. als Farbstoff oderBindemittel.- BanaBooms ist die erste Frühstückscerealie, die 40 Prozentgerettete Bananen enthält. Die Grundzutat sind überreife Bananen, dieim Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr verkauft werden können.- CineBalls sind kleine Waffelbällchen aus Weizen- und Hanfmehl,gefüllt mit einer Salsa- und einer Käsesoße. Sie sind einalternativer Snack für Kinobesucher*innen.- DANONE erklärt, wie sie Lebensmittelverluste in ihrerWertschöpfungskette reduzieren und an welchen nachhaltigenVerpackungen das Unternehmen arbeitet.- Djahé sind Erfrischungsgetränke in trendigen Geschmacksrichtungen.- Die Gütegemeinschaft Wertstoffkette PET-Getränkeverpackungen e.V.zeigt, wie Recycling von PET gut für Klima und Umwelt sein kann.- Issac Nutrition ist Europas erstes Proteinpulver aus Insekten.- Knärzje ist ein Zero-Waste-Bier, es wirkt derLebensmittelverschwendung entgegen, da das Bier aus aussortiertemBrot gebraut wird.- Kolonne 0 stellt vor, wie alkoholfreier Wein der Spitzenklasse Teileiner gesunden Ernährung sein kann.- Limoment ist ein Erfrischungsgetränk mit hohem Direktsaftanteil undohne Zucker- oder Süßstoffzusatz.- McDonald's Deutschland zeigt angelehnt an die Kampagne "Ob du'sglaubst oder nicht" die wichtigsten und spannendsten Entwicklungenaus den Fokusthemen Verpackung und nachhaltige Landwirtschaft.- Nestlé Deutschland thematisiert die nachhaltige Ernährung imZeichen des (Klima-) Wandels.- REWE zeigt transparent die partnerschaftliche Zusammenarbeit mitlokalen Lieferanten und Erzeugern, die ihre Produkte direkt an dielokalen REWE Märkte verkaufen. Das stärkt nicht nur das Gemeinwesenvor Ort, sondern sichert auch die Zukunft der vielenlandwirtschaftlichen Betriebe und Erzeuger vor Ort.- Schellenberg-Beverages stellt Lowjito vor, das erste alkoholischeMixgetränk ohne Zucker.- ZestUp Beverages UG ist ein Erfrischungsgetränk aus Citrusschalen.Verwendet werden Bio-Fruchtschalen aus Saftpressen, die immerhäufiger in Supermärkten und Bars zu finden sind.Verkostungen gibt es nicht nur an den Ständen, sondern auch bei den"Cook & Talks" in der Bosch-Showküche. Hier dürfen sich die Besuchertäglich auf die Kombination spannender Interviews mit leckerenTastings freuen. 