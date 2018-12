Klimaschutz: Zurich setzt auf Marktanreize und Nachhaltiges Investment (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) -- Um Klimaziele zu erreichen, sollten Verhaltensänderungen durchmarktwirtschaftliche Anreize begünstigt werden- Verbote oder dirigistische Maßnahmen sind keine Mittel erster Wahl- Nachhaltige Kapitalanlagen als Katalysator für den KlimaschutzZum Ende der UN Klimakonferenz in Katowice betont die ZurichGruppe Deutschland die Bedeutung der Schärfung des gesellschaftlichenBewusstseins für den Klimaschutz. Dabei hat Zurich den Anspruch alslangfristiger institutioneller Investor und alsVersicherungsunternehmen wichtige Impulse zu setzen und denVeränderungsprozess durch nachhaltiges Investment voranzutreiben."Wir unterstützen die Initiativen der Europäischen Kommission imBereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft - auch denveröffentlichten, ehrgeizigen Aktionsplan", sagt Dr. CarstenSchildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland."Zurich begrüßt die Agenda für nachhaltige Finanzierungen und ihrZiel, die Finanzintermediäre stärker zu verpflichten und «EnvironmentSocial Governance (ESG)-Betrachtungen» in ihreKapitalallokationsentscheidungen einzubeziehen. Wir haben unsverpflichtet, die Faktoren Umwelt, Gesellschaft und Governance in dieAnlagestrategie zu integrieren und setzen uns selbst anspruchsvolleunternehmerische Ziele."Nachhaltiges Investment als Katalysator für den Klimaschutz"Es gilt Verhaltensänderungen durch richtig eingesetztemarktwirtschaftliche Anreize herbeizuführen - Verbote oderdirigistische Eingriffe wären nicht zielführend. Zudem müssenöffentliche Mittel stärker in den Dienst der Nachhaltigkeit gestelltwerden. Gleichbedeutend ist die Umschichtung der Mittelverwendung vonKonsum in Richtung Investition", erklärt Dr. Michael Leinwand, ChiefInvestment Officer der Zurich Gruppe Deutschland."Die Verbesserung der Definitionen von -grünen- und -nachhaltigen-Finanzierungen wird für die Schaffung liquider Märkte vonentscheidender Bedeutung sein. Es ist entscheidend, dass eineTaxonomie zweckmäßig und global in ihrer Anwendung und Reichweiteist. Operationalisierungen sollten handhabbar sein", ergänzt Dr.Michael Leinwand. "Um nachhaltiges Investment konsequentvoranzutreiben, müssen investierbare Kapitalanlagen geschaffenwerden."Die Zurich Gruppe Deutschland sucht gezielt den Dialog mitrelevanten Zielgruppen, um der Frage nachzugehen: Welche politischenRahmenbedingungen in Deutschland können den Entwicklungspfad inRichtung eines nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemssicherstellen? Erst kürzlich sprach Zurich zum Thema "NachhaltigesInvestment" in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlinmit Abgeordneten und Branchenexperten.Nachhaltiges Investment ist nicht nur durch Gewinn, sondern auchdurch soziale und ökologische Ziele motiviert"Als Versicherer können wir dazu beitragen, diesenParadigmenwechsel zu sauberer Energie zu erleichtern, indem wir dieklimabedingten Risiken in unsere Zeichnungs- und Kapitalanlagepolitikzunehmend berücksichtigen. Zum einen prüfen wir bei der Analyseeinzelner Investitionen und Investmentverwalter nicht nur ihrefinanzielle Performance, sondern auch ihre Leistung im Hinblick aufEnvironment, Social und Governance-Faktoren. Diese Überlegungenfließen in unsere Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf vonVermögenswerten ein - vor allem bei Aktien undUnternehmensanleihen", so Leinwand weiter. "Die Idee ist, dassInvestitionen nicht nur durch Profit, sondern auch durch soziale undökologische Ziele motiviert sein sollten. Ein Ziel schließt dasandere nicht aus, in Wirklichkeit gehen sie oft Hand in Hand.Verantwortungsbewusste und nachhaltige Investitionen müssen Teil derUnternehmens DNA werden - ein Teil seiner Kultur werden."Mehr zum Thema" Nachhaltiges Investment" und einen umfangreichenAutorenbeitrag von Dr. Michael Leinwand finden Sie unter:www.zurich-blog.de/Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich-news.deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell