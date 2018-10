Berlin (ots) - Das Programm des 16. Internationalen Fachkongressesfür erneuerbare Mobilität "Kraftstoffe der Zukunft", der vom21.-22.01.2019 im CityCube in Berlin stattfinden wird, steht für Sieunter www.kraftstoffe-der-zukunft.com bereit.Die Verhandlungen über das weltweite Klimaabkommen in Katowice imDezember 2018 (COP24) sind ein weiterer Meilenstein, um dieambitionierten Ziele zur Begrenzung der Erderwärmung und Verringerungder Treibhausgasemissionen zu erreichen. Wie kann der Verkehr, unterNutzung sämtlicher technologischer und bezahlbarer Entwicklungen, zurRealisierung der Klimaschutzziele beitragen? Im Hinblick auf einenachhaltige erneuerbare Mobilität ist die zunehmende Diversifizierungder Antriebstechnologien sowie die Produktion und Verwendungerneuerbarer Kraftstoffe eine Herausforderung, aber auch zugleich derSchlüssel für die Zielerreichung. Das Thema der Antriebstechnologienfindet sich, neben einer Ausdifferenzierung der Kraftstoffoptionen,verstärkt im Kongressprogramm wieder.Das umfangreiche Programm bietet eine Vielfalt der Themen, die fürmehr Klimaschutz im Individual- und Schwerlastverkehr, aber auch inder Luft- und Schifffahrt, relevant sind: Am Eröffnungstag steht dieMobilität im Spannungsfeld von Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit undAkzeptanz im Vordergrund. Im Plenum befassen sich Vertreter desBundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, desEuropäischen Parlaments, der Mineralöl- und Automobilwirtschaft, dereuropäischen Landwirtschaft und der Wissenschaft mit denZukunftsperspektiven im Verkehrssektor. Im Forum am Nachmittag werdendie Zukunftsperspektiven synthetischer Kraftstoffe analysiert.Am zweiten Kongresstag bieten insgesamt 11 Foren ein breitesThemenspektrum aus allen Bereichen der erneuerbaren Energien imMobilitätssektor: Deutsche und internationale Experten stellenNeuigkeiten aus der technischen Entwicklung, Forschung,Zertifizierung, Marktanalyse und den Handelsströmen vor unddiskutieren mit den Kongressteilnehmern. Dort und im Aussteller-Forummit Messeständen bietet sich auch Gelegenheit zum fachlichenAustausch und Netzwerken.Pressekontakt:Bundesverband Bioenergie e.V. (BBE)Markus HartmannTel.: +49 (0)228/81002-22hartmann@bioenergie.dehartmann@bioenergie.dewww.kraftstoffe-der-zukunft.comOriginal-Content von: Bundesverband BioEnergie e.V., übermittelt durch news aktuell