Klimaschutz in Städten Schwerpunkt der COP26 - Schulze reist an

GLASGOW (dpa-AFX) - Der Klimaschutz in Städten ist am Donnerstag offizieller Schwerpunkt auf der Weltklimakonferenz in Glasgow.



Erwartet wird dazu eine Erklärung der britischen Regierung als Gastgeber des Mammuttreffens mit gut 40 000 Teilnehmern. Zudem sollen in der Nacht weitere "fast fertige" Texte zu verschiedenen Themen veröffentlicht werden. Erwartet wird in Glasgow gegen Mittag erstmals auch die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Die SPD-Politikerin war wegen der intensiven Verhandlungen über eine Ampelkoalition im Bund seit Beginn der COP26 in Berlin geblieben.

Geplantes Ende der Klimakonferenz ist am Freitag, eine Verlängerung war aber in den vergangenen Jahren üblich. Am Mittwoch wurde der erste ausformulierte Entwurf für die Abschlusserklärung veröffentlicht, an der nun weiter gearbeitet wird./toz/DP/mis