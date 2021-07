Klimaschutz: Schwarz Gruppe verkündet internationale Klimastrategie

Neckarsulm (ots) - Im Rahmen ihrer gruppenweiten Klimastrategie macht sich die Schwarz Gruppe für den Klimaschutz stark. Bereits im August 2020 ist das Handelsunternehmen offiziell der Science Based Targets Initiative beigetreten. In einem zweiten Schritt hat die Schwarz Gruppe nun Klimaziele, orientiert an der Methodik der Science Based Targets Initiative, definiert. Mit ihrer Klimastrategie als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt die Schwarz Gruppe das Pariser Klimaabkommen und leistet einen messbaren Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius.Die gesamte Schwarz Gruppe wird ihre betriebsbedingten Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 2019 verringern. Lidl und Kaufland haben sich im Zuge dessen das Ziel gesetzt, ihre betriebsbedingten Treibhausgasemissionen im selben Zeitraum um 80 Prozent zu reduzieren. Lieferanten, die für 78 Prozent der produktbezogenen Emissionen verantwortlich sind, werden von der Schwarz Gruppe dazu angehalten, bis 2026 selbst ein Klimaziel nach den Kriterien der Science Based Targets Initiative zu definieren.Vielfältige Maßnahmen zur Reduktion, Vermeidung oder Kompensation des CO2-Ausstoßes in Betrieb und Lieferkette dienen der Erreichung dieser Ziele.Weitere Informationen zur Klimastrategie:unternehmen.lidl.de/verantwortung/handlungsfeld-umwelt/klimaschutz;unternehmen.lidl.de/verantwortung/handlungsfeld-sortiment/klimaneutrales-sortiment;www.kaufland.de/klimaschutzWeitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon: +49 (0) 7132 30788600E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell