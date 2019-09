Klimaschutz: Paritätischer fordert sozial-ökologische Wende

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Beratungen desKoalitionsausschusses zur Klimapolitik appelliert der ParitätischeWohlfahrtsverband an Union und SPD ein Gesamtpaket zu schnüren, dasnicht nur ökologisch, sondern auch sozial verträglich und gerechtsei. Das Soziale dürfe nicht gegen den Klimaschutz ausgespieltwerden, doch dürften die klimapolitischen Maßnahmen der Koalitionauch nicht zur weiteren Spaltung dieser Gesellschaft führen, mahntder Verband.Die aktuell diskutierten Vorschläge für Klimaprämien bspw. für denKauf von Elektroautos oder die Anschaffung energiesparenderHaushaltsgeräte bewertet der Paritätische skeptisch. Der Verbandkritisiert, dass diese an der Lebensrealität der vielen Menschen mitnur geringem Einkommen komplett vorbei gingen. "Politik muss auch dieMenschen im Blick haben, die kaum Geld haben, sich auch mit Prämienkeine Neuwagen leisten können und die auch keine Steuern zahlen.Ihnen ist mit Konsumprämien nicht geholfen", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. "Klimaschutzdarf kein Elitenprojekt werden und ein umweltbewusstes Leben darfkein Luxus sein. Ziel muss es sein, dass sich alle ein klima- undumweltfreundliches Leben leisten können."Der Paritätische fordert eine echte sozial-ökologische Wende. "Dieklimapolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind einegroße Chance, bestehende Konzepte von Mobilität oder Wohnen komplettneu zu denken. Jetzt ist die Zeit für innovative Konzepte, um unserZusammenleben nicht nur ökologischer sondern auch sozial gerechter zugestalten", so Schneider. Es brauche unter anderem neue Lösungen imBereich des Wohnens, intelligente Verkehrskonzepte, für allebezahlbaren öffentlichen Nahverkehr und insgesamt eine bessere lokaleInfrastruktur, um durch möglichst kurze Wege nicht nur Verkehr zureduzieren, sondern auch ein gutes Leben für alle überall zuermöglichen.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, pr@paritaet.org, Tel.: 030 24636-305Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell