Klimaschutz: Moderne Holzfeuerungen bremsen den Kohlendioxid-Ausstoß

Frankfurt am Main (ots) - Anders als bei den fossilen Energien Ölund Gas wird beim Heizen mit Brennholz nur so viel Kohlendioxidfreigesetzt, wie auch beim natürlichen Zersetzungsprozess im Waldentstehen würde. Also nur jene Menge Kohlendioxid, die der Baumwährend der Wachstumsphase aufgenommen hat. Das beim Heizenfreigesetzte Kohlendioxid wird wiederum von nachwachsenden Bäumenaufgenommen, sodass ein geschlossener Kreislauf entsteht. Daraufweist der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.hin, der auch die Hersteller moderner Feuerstätten vertritt.Heizen mit Holz spart die Kraftstoffmenge von sechs Millionen PkwIn den 11,5 Millionen deutschen Feuerstätten werden jedes Jahr ca.17 Millionen Festmeter Holz zur Wärmeerzeugung genutzt. Da jederFestmeter einen Energiegehalt von rund 240 Litern Heizöl besitzt,werden rein rechnerisch vier Milliarden Liter Öl eingespart. ZumVergleich: Vier Milliarden Liter ist die Kraftstoffmenge, die übersechs Millionen Kleinwagen jedes Jahr in Deutschland verbrauchen. Dassind so viele Pkws wie insgesamt in Berlin, Brandburg und Sachsenzugelassen sind.Brennholz ist NebenproduktDa das Holz aus deutschen Wäldern als erneuerbarer Energieträgergewissermaßen vor der Haustür nachwächst, muss es nicht über weiteStrecken transportiert oder verschifft werden. Auch der Aufwand, derfür die Förderung, Aufbereitung und Bereitstellung anfällt, ist beimBrennholz im Gegensatz zu Raffinerieprodukten sehr gering. ImRegelfall wird hierfür Kronen- oder Stammholz verwendet, dasqualitativ schlechter gewachsen und daher für andere Zwecke nichtgeeignet ist. Aktuell fallen zudem viele Baumstämme an, die vomBorkenkäfer befallen sind. Dieses Holz muss raus aus dem Wald.Brennholz ist also Holz, das bei der notwendigen Durchforstung derWälder oder in Sägewerken als Nebenprodukt anfällt.Holzbestand in Deutschland nimmt zuDie letzte Bundeswaldinventur aus dem Jahr 2016 belegt, dass fastein Drittel der Bundesrepublik mit Wald bedeckt ist. Dabei ist derHolzvorrat in den letzten zehn Jahren sogar um sieben Prozentangestiegen und hat ein Rekordniveau - wie vor der Industrialisierungim 18. Jahrhundert - erreicht.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell