Klimaschutz im Luftverkehr - Deutsche Flughäfen schließen sich der Resolution des europäischen Verbandes ACI an - 2050-Ziel: Emissionen an europäischen Flughäfen auf Netto Null absenken

Berlin (ots) - Die ADV-Flughäfen als Infrastrukturanbieter nehmenihre Verantwortung ernst und haben sich bereits 2009 auf einegemeinsame Klimaschutzstrategie verständigt. Der globale Verkehrverursacht zusammen etwa 24% der vom Menschen in die Atmosphäreeingebrachten Kohlendioxid-Emissionen. Dieser teilt sich auf in 18%Straßenverkehr, 2,6% Schiffsverkehr, 2,8% Luftverkehr und ca. 1%andere Verkehre. Trotz des geringen Anteils des Luftverkehrs an denEmissionen muss sich die Branche um eine solideCO2-Minderungsstrategie kümmern."Ansporn dafür findet sich allein in den Entwicklungen der letztenJahrzehnte. Die Flughäfen können bereits auf eine beeindruckendeEffizienzsteigerung zurückblicken", erklärt derADV-Hauptgeschäftsführer. Die aktuelle ADV-CO2-Bilanz zeigt, dass diestandortspezifischen Maßnahmen nachweislich zur Emissionsverringerungund damit zu spürbaren Verbesserungen für Mensch und Umwelt führen:- Von 2010 bis 2017 haben die ADV-Flughäfen ihre CO2-Emissionenbereits um 20% gesenkt.- Pro Passagier ist das eine Reduzierung um 37%.- Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 50% reduziert werden.Der Zielsetzung des europäischen Flughafenverbandes ACI zu einerSenkung der Emissionen auf "Null" in 2050 haben sich dieADV-Mitgliedsflughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg,Stuttgart, Wien, Zürich und Budapest mit der heute vorgestelltenACI-Resolution verpflichtet. "Das Ziel des Flughafenverbandes ADVführt genau in Richtung "Null" Emission. Somit werden weitereFlughäfen dem ambitionierten Ziel von ACI folgen. So ist derFlughafen Weeze bereits CO2-Neutral. Auch bei den Airlines kann manbeachtliche Effizienzfortschritte feststellen. Das weltweite Wachstumstellt die Branche aber vor eine besondere Herausforderung. Um einenwirksamen Klimaschutz in der gesamten Luftfahrt umsetzen zu können,bedarf es globaler Ansätze und keiner Insellösungen. Die bishererreichten Effizienzsteigerungen sowie die CO2-Bepreisung über CORSIA(global) und den Emissionshandel (EU) belegen, dass die Branche sichin die richtige Richtung bewegt. Ganz entscheidend wird es nun sein,alternative klimaneutrale Kraftstoffe zu entwickeln und einzusetzen.Hierzu bedarf es großer finanzieller Anstrengungen. Dies ohne größereWettbewerbsverzerrungen umzusetzen, muss das Ziel von Politik undWirtschaft sein", erläutert Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer.Die Resolution von ACI finden Sie auf unserer Internetseite unter:https://www.adv.aero/