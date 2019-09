Klimaschutz: Jetzt Klarheit schaffen! / Der Verbraucher darf nicht die Versäumnisse beim Klimaschutz ausbaden

München (ots) - Vor der Tagung des Koalitionsausschusses mahnt derADAC eine schnelle Einigung auf Maßnahmen für mehr Klimaschutz an."Die Menschen brauchen jetzt eine zuverlässige Auskunft darüber, mitwelchen Maßnahmen der Klimaschutz vorangetrieben wird", sagt ADACVizepräsident für Verkehr Gerhard Hillebrand: "Die Phase derUnsicherheit muss ein Ende haben. Wir brauchen dringend eineModernisierung und Verbesserung des Verkehrssystems, vor allem beiBus und Bahn. Auch Menschen, die keine Alternative zum Auto haben,müssen wissen, was auf sie zukommt. Es darf nicht zu Mehrbelastungenfür Menschen kommen, die besonders auf das Auto angewiesen sind, zumBeispiel Pendler. Der Verbraucher darf nicht die Versäumnisse vonWirtschaft und Politik ausbaden", so Hillebrand.Aus Sicht des ADAC ist es dabei wichtig, "endlich zu größerenFortschritten bei der Entwicklung emissionsfreier Mobilität zukommen", sagt ADAC Vizepräsident für Technik Karsten Schulze: "Dabeidarf nicht einseitig auf die Elektromobilität gesetzt werden. Wirwerden alle alternativen Antriebe brauchen. Wir brauchen einetechnologieoffene Förderung, damit sich die Technologie durchsetzt,die am erfolgreichsten und kostengünstigsten ist. Wir dürfen diegroße Chance Mobilität und Klimaschutz in Einklang zu bringen, nichtungenutzt verstreichen lassen."Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell