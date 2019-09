Klimaschutz: Industrie fordert vor allem Anreize für Investitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Entscheidung über eine Strategie der Bundesregierung für mehr Klimaschutz drängt die Industrie darauf, dass es vor allem Anreize für Investitionen gibt.



"Unsere Unternehmen brauchen Entscheidungen, die Investitionen im Klimaschutz ermöglichen, statt sie zu erschweren", sagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). "Gerade in der sich abzeichnenden konjunkturellen Schwächephase ist jede neue Investition gut für die wirtschaftliche Entwicklung."

Das Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag weitreichende Entscheidungen treffen, damit Deutschland die Klimaziele bis 2030 schafft. Vorher sind Beratungen der Koalitionsspitzen geplant. Es geht vor allem darum, den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 beim Autofahren und Heizen zu verteuern. Im Gegenzug sind Entlastungen für Bürger und Firmen geplant, etwa bei den hohen Strompreisen.

"Statt Technologieverboten brauchen wir Anreize für Investitionen in klimafreundliche Innovationen", so Kempf. Investitionszyklen, Kaufentscheidungen und betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnungen müssten in den Koalitionsplänen eine große Rolle spielen. Die Industrie fordere außerdem "kraftvolle" steuerliche Impulse, um die energetische Gebäudesanierung spürbar zu beschleunigen.

Vorschläge von Union und SPD sehen eine steuerliche Förderung bei der Gebäudesanierung vor - das genaue Volumen aber ist wie bei anderen geplanten Maßnahmen noch unklar.

Kempf forderte außerdem Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf, ihre Blockadehaltung gegenüber alternativen Kraftstoffen aufzugeben. Elektromobilität und eine stärkere Schiene reichten nicht aus, um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen. "Wir brauchen einen starken und verlässlichen Pfad für den Markthochlauf CO2-neutraler Kraftstoffe, die auch im Fahrzeugbestand einsetzbar sind."/hoe/DP/zb