Klimaschutz: Die Deutschen verzichten am häufigsten fürs Klima auf private Reisen

München (ots) - Wenige Tage vor dem UN-Klimagipfel hat Criteo, dieoffene Advertising-Plattform, Zahlen zum ökologischen Reiseverhaltender Deutschen aus seiner globalen Traveler-Studie veröffentlicht.Denn Reisen zählen zu den größten Treibern für CO2-Produktion in derwestlichen Gesellschaft. Dessen sind sich auch deutsche Reisendebewusst - und zeigen sich als Vorreiter des klimabewussten Reisens:22 Prozent gehören hierzulande zur Gruppe der Green Traveler. Siehaben sich in den vergangenen sechs Monaten mindestens einmalentschieden, eine ursprünglich geplante Reise nicht zu buchen, umihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Außerdem sind Green Travelerüberdurchschnittlich jung und fahren häufiger mit der Bahn als andereReisende.Ein kleiner, aber wachsender Teil der Bevölkerung engagiert sichaktiv für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Dies trifftauch auf die Green Traveler zu. Sie sind signifikant jünger als derDurchschnitt. 62 Prozent der klimabewussten Reisenden sind derGeneration Z und den Millenials zuzuordnen, nur 38 Prozent derGeneration X oder älteren Generationen.Der Aufstieg des klimabewussten ReisensFliegen ist bekannterweise die klimaschädlichste Art derFortbewegung. Wenn sich weite Reisen nicht vermeiden lassen, gibt eshäufig keine Alternative zum Flugzeug - für kürzere Streckenallerdings schon. Hier ist die Bahn oftmals nicht viel langsamer undvor allem weitaus besser für die Umwelt. Das wissen auch die GreenTraveler. 82 Prozent haben in den vergangenen sechs Monaten einZugticket für einen private Trip gebucht; bei der Gruppe derer, diesich über Umweltaspekte beim Reisen weniger Gedanken machen, warendies nur 56 Prozent.Vor allem Deutschen ist es wichtig, klimaneutral zu unterwegs zusein. Global haben sie die Nase vorn. 22 Prozent gehören hierzulandezu den Green Traveler. In Frankreich und den USA sind es 18 Prozent.Der weltweite Durchschnitt liegt bei 15 Prozent.Bildmaterial (Bildnachweis: Criteo)Grafik 1: Deutschland ist Vorreiter im CO2-neutralen Reisen:https://bit.ly/2kQYbtBGrafik 2: Green Traveler - deutlich jünger als andereReise-Zielgruppen: https://bit.ly/2lVbiu2Grafik 3: Mit der Bahn reist fast jeder Green Traveler, aber nurjeder zweite Deutsche: https://bit.ly/2lSgterStudiensteckbriefIm Rahmen seiner globalen Traveler Studie hat Criteo eine Analyseder Reisenden erstellt, die sich in den letzten sechs Monatenmindestens einmal entschieden haben, mindestens einen Trip nicht zubuchen, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Für die Studie wurdenzwischen Mai und Juni weltweit rund 13.000 Personen befragt, darunter783 Green Traveler.