Klimaschutz mit 37,9 Milliarden Euro wichtigste Säule der Umweltschutzwirtschaft in Deutschland

Wiesbaden (ots) - Maßnahmen für den Umweltschutz verbessern nichtnur den Umweltzustand, sie sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der derzeitstattfindenden Weltklimakonferenz in Bonn mitteilt, stellt inDeutschland der Klimaschutz die wichtigste wirtschaftliche Säule derUmweltschutzwirtschaft dar. So erwirtschafteten im Jahr 2015 dieBetriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektorsin Deutschland 37,9 Milliarden Euro mit Waren, Bau- undDienstleistungen für den Klimaschutz. Das entsprach 57,4 % desGesamtumsatzes mit Umweltschutzgütern. Zu den Klimaschutzgüternzählen Güter und Leistungen, die der Verringerung oder Vermeidung vonTreibhausgasemissionen, zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zurSteigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung dienen.Rund die Hälfte der Umsätze mit Klimaschutzprodukten (19,8Milliarden Euro beziehungsweise 52,2 %) wurden mit Maßnahmen zurVerbesserung der Energieeffizienz erzielt, wozu unter anderem dieenergieeffiziente Antriebs- und Steuerungstechnik (8,6 MilliardenEuro) sowie die Wärmedämmung von Gebäuden (4,1 Milliarden Euro)zählt. Auf die Herstellung von Gütern zur Nutzung erneuerbarerEnergien entfielen 16,5 Milliarden Euro beziehungsweise 43,6 % desGesamtumsatzes der Klimaschutzbranche. Von hoher Relevanz sindhierbei die Umsätze aus der Herstellung und Installation vonWindkraftanlagen (10,0 Milliarden Euro) und mit Leistungen im BereichSolarenergie (3,8 Milliarden Euro). Prozessintegrierte Maßnahmen zurVermeidung von Treibhausgasemissionen erzielten Umsätze in Höhe von0,6 Milliarden Euro.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Harald Denz,Telefon: +49 (0) 611 / 75 84 79,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell