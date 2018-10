Klimaschützer fordern Nachbesserung bei EU-Klimaschutzzielen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Bericht des Weltklimarats drängen Klimaschützer vor allem die Europäische Union zu mehr Anstrengungen, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen.



Die EU müsse ihre mittel- und langfristigen Klimaziele deutlich erhöhen, erklärte das Climate Action Network (CAN) am Montag in Brüssel. "Alle Augen sind jetzt auf die EU-Umweltminister gerichtet."

Die Minister wollen am morgigen Dienstag in Luxemburg die nächste Weltklimakonferenz in Polen im Dezember vorbereiten. In der Nacht zum Montag hatte der Weltklimarat IPCC in einem umfassenden Bericht erklärt, eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad sei immer noch möglich, wenn sofort entschieden gehandelt werde.

Bereits bei diesem Temperaturanstieg wären nach Darstellung der Wissenschaftler weltweit schlimme Folgen spürbar, aber weit weniger, als bei dem international lange angestrebten Ziel von zwei Grad. Gemeint sind jeweils globale Durchschnittswerte im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.

EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete hatte im Sommer dafür plädiert, auf internationaler Ebene bis 2030 eine Senkung der Treibhausgase der EU um 45 Prozent im Vergleich zu 1990 zuzusagen. Bisher ist das EU-Ziel 40 Prozent.

Deutschland und einige andere EU-Staaten lehnen es ab, das Ziel jetzt nachzuschärfen. Andere Staaten wollen sich nach Angaben von CAN beim Rat der Umweltminister dafür einsetzen und entsprechende Änderungen an den Beschlussvorlagen einbringen. CAN ist der größte Verband von Klimaschützern weltweit und umfasst nach eigenen Angaben 1300 Organisationen./hm/DP/jha