Klimaschonende CNG-Mobilität startet mit Rekord ins Jahr / CNG-Fahrzeuge legen in Bayern mit plus 11 Prozent überproportional zu

München (ots) - Auf positive Zulassungszahlen blickt derLandesinitiativkreis ErdgasMobilität Bayern (LIK): Mit 12.030zugelassenen Fahrzeugen hat die klimaschonende CNG-Mobilität einenRekordwert eingefahren. Der Fahrzeugbestand lag zum 1. Januar 2019damit elf Prozent über dem Vorjahresstichtag. "Es zeigt sich, dassdie Menschen auf der Suche nach einer bezahlbaren undalltagstauglichen Lösung sind, die gleichzeitig das Klima möglichstwenig belastet", betont Juliane Gött, Vorsitzende des LIK. Allerdingsentwickelte sich der Zuwachs bei der klimaschonenden Mobilität imLand unterschiedlich: Während zum Beispiel in München Zuwächse von16,1 Prozent erzielt wurden, ging in Augsburg der Fahrzeugbestandsogar zurück (-6,5 Prozent). Bundesweit waren 80.776 CNG-Fahrzeugezugelassen (+7,0 Prozent).Ohne die von den Herstellern zu verantwortenden Lieferprobleme imUmfeld des neuen Abgas- und Verbrauchstests WLTP wäre in Bayern nachEinschätzung der Mobilitätsexpertin ein noch deutlich größererZuwachs möglich gewesen. "Und anhand der Zulassungszahlen nachZulassungsbezirken können wir sehr genau sehen, wo sich Politik undEnergieversorger für klimaschonende Mobilität stark machen und dabeidie Bedürfnisse der Bürger im Blick haben", stellt Gött fest."Überrascht hat mich jedoch im ersten Moment der extreme Zuwachs inIngolstadt - hier sehen wir ein Plus von fast 60 Prozent." Sievermutet, dass sich die Stadt auf Platz 3 beim Fahrzeugbestandschieben konnte, da der dort ansässige Hersteller Audi mit denG-Tron-Modellen 2018 erstmals CNG-Fahrzeuge in großen Stückzahlenanbot.Die jetzt veröffentlichte Statistik des Kraftfahrtbundesamtesweist auf den ersten drei Plätzen in Bayern München (1.007Fahrzeuge), Augsburg-Stadt (602) und Ingolstadt (416) aus.Schlusslicht ist der Zulassungsbezirk Regen mit nur 11klimaschonenden CNG-Fahrzeugen. CNG ist komprimiertes Methan. Es kannaus regenerativen Quellen wie Stroh oder durch Power-to-Gas aus Wind-und Solarstrom produziert werden und so das noch vorherrschendeErdgas verdrängen. Der Anteil von regenerativem Methan an denCNG-Tankstellen liegt bayernweit bei rund 15 Prozent._CNG-Mobilität in Bayern_Der "Landesinitiativkreis ErdgasMobilität Bayern", einZusammenschluss von bayerischen Energieversorgern, hat sich zum Zielgesetzt, Fahrzeuge mit CNG-Antrieb als klimaschonende,wirtschaftliche und zukunftsweisende Alternative bekannt zu machen,damit die Zahl der CNG-Fahrzeuge auf Bayerns Straßen weiter zunimmt.Der LIK Bayern sieht seine Aufgabe in der aktiven Imagebildung undSteigerung der Bekanntheit sowie der Förderung der regionalenVermarktung von CNG aus Erdgas, Biomethan und Methan aus Ökostrom alsKraftstoff in Bayern.Landesinitiativkreis ErdgasMobilität Bayern im Verband derBayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VBEWVorsitzende: Juliane GöttAkademiestraße 780799 MünchenTel. 089/38 01 82-0www.tanke-erdgas.dePressekontakt:Birgit Maria WöberTel: 089-42 52 91 21Fax: 089-43 52 91 31info@gibgas.deOriginal-Content von: ErdgasMobilität Bayern, übermittelt durch news aktuell