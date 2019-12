Klimaschädliche Weltklimakonferenz Kommentar Von Kristina Dunz

Düsseldorf (ots) - So wird das nichts. Nur noch Dummköpfe glauben, dass dieMenschen keine Schuld am Klimawandel haben. Aber im Kampf gegen die Erderwärmungist die Zahl der Bremser unter den gut informierten Politikern so groß, dass dieWeltklimakonferenz nur eine lächerliche Erinnerung an die vereinbartenKlimaschutzziele zustande bringt. Das hat nichts mit Verantwortung zu tun. Dievergangenen vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen,der weltweite CO2-Ausstoß klettert nach oben, die Zahl der Flugpassagieresteigt, der Meeresspiegel auch. Kommt der Mensch nicht zur Besinnung, könnte derTemperaturanstieg Ende des Jahrhunderts bei 3,4 Grad liegen, angestrebt werdenaber maximal 1,5 Grad, um Kipppunkte im Ökosystem zu verhindern. DieKlimawandelfolgen: Wetterextreme, Hitze, Dürre, Starkregen, Hochwasser. Derpeinliche Minimalkonsens von Madrid dürfte den Rest an Vertrauen in die Politikbei den Bürgern, die seit einem Jahr für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen,endgültig zunichte machen. Keine Umweltbewegung hat sich so schnell entwickeltwie "Fridays for Future" der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg. Wenn einejunge Generation das Gefühl hat, dass ihre Zukunft verspielt wird, reißt das dieGesellschaft weiter auf. Sie könnte den gut gemeinten Appell vonBundesumweltministerin Svenja Schulze, dass wir alle schneller werden müsstenbei der Bekämpfung des Klimawandels, als zynisch empfinden. Und noch etwas:Vertreter aus knapp 200 Staaten sind nach Madrid gereist. Wenn nur mit Mühe derStatus quo gehalten wird und keine Fortschritte erzielt werden, ist eine solcheWeltklimakonferenz sogar klimaschädlich. Für ein solches Mini-Ergebnis würde dasnächste Mal auch eine Verständigung per E-Mail ausreichen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4469628OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell