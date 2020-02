Klimaretter gesucht! - Die Postcode Lotteries Green Challenge 2020 (AUDIO)

Düsseldorf (ots) - Anmoderationsvorschlag:Ab und zu aufs Auto verzichten, Plastiktüten vermeiden und öfter mal zuregionalen Lebensmitteln greifen: Jeder von uns kann seinen Beitrag für einbesseres Klima und zum Schutz unseres Planeten leisten. Ganz besonders gefragtsind aber die großen und kleinen Unternehmen. Genau aus diesem Grund suchen diePostcode Lotterien mit der Green Challenge auch in diesem Jahr wieder innovativeStartups, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen. Und mitmachen lohntsich, weiß Oliver Heinze.Sprecher: Die Postcode Lotteries Green Challenge ist einer der größteninternationalen Wettbewerbe für grüne Startups. Hier geht es um die bestenGeschäftsideen, die den Klimawandel bekämpfen.O-Ton 1 (Liza Fiedler, 19 Sek.): "Dabei kann es sich sowohl um ein Produkt alsauch eine Dienstleistung handeln. Bewerben können sich grundsätzlich alleStartups, die einen Beitrag zu einem nachhaltigen Planeten leisten möchten odereine Idee in diesem Bereich haben. Da kann es darum gehen, Plastikvermüllungoder Lebensmittelverschwendung einzuschränken oder aber auch CO2-Emmissionen zuvermindern."Sprecher: Erklärt Liza Fiedler von der Deutschen Postcode Lotterie. NurUnternehmen, die es bereits gibt, können sich bewerben. Das Produkt oder dieDienstleistung muss man innerhalb von zwei Jahren auf den Markt bringen können.Bewerben kann man sich zwischen dem ersten März und dem ersten April / noch biszum ersten April auf greenchallenge.info.O-Ton 2 (Liza Fiedler, 21 Sek.): "Bei der Bewerbung sollte herausgestelltwerden, was das Innovative an dem Unternehmen ist und welcherNachhaltigkeitsproblematik entgegengewirkt wird. Nach der erstenEntscheidungsrunde der nationalen Jury werden die Startups, die es in dienächste Runde geschafft haben, aufgefordert bis zum 4. Mai weitere Detailseinzureichen. Und danach kommt die Jury erneut zusammen und es wird eineinternationale Top 25 bestimmt."Sprecher: Die besten fünf Startups werden dann am 30. September zum Finale nachAmsterdam eingeladen. Hier können sie ihre Idee nochmal vor einer großen Juryvorstellen uns insgesamt eine Million Euro an Preisgeld gewinnen.O-Ton 3 (Liza Fiedler, 16 Sek.): "Und zusätzlich erhalten alle fünf einsechsmonatiges Expertencoaching und damit natürlich auch Kontakte zu einemtollen Netzwerk. Wenn man Fragen zur Bewerbung hat, kann man uns einfach eineEmail schreiben an greenchallenge@postcode-lotterie.de. Da helfen meine Kollegenund ich dann immer gerne weiter."Abmoderationsvorschlag:Und wer weiß, vielleicht sind bei der Green Challenge 2020 die zukünftigenKlimaretter mit dabei. Mehr dazu finden Sie im Netz unter greenchallenge.info.Pressekontakt:Liza FiedlerPresse und Kommunikation, Deutsche Postcode LotterieMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 211 94 28 38-49Email: presse@postcode-lotterie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41583/4532211OTS: Deutsche Postcode LotterieOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell