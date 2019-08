Mainz (ots) -Mehr als 66 Millionen Tonnen Treibhausgase produziert die deutscheLandwirtschaft jährlich. Hinzu kommen etwa sechs Millionen Tonnen ausdem Import von Sojafutter für die konventionelle Viehhaltung. EineAlternative könnten heimisch gezüchtete Insekten sein. Darüberberichtet im ZDF "planet e." am Sonntag, 18. August 2019, 16.30 Uhr,in "Klimaretter Insektenmehl - Revolution in derFuttermittelindustrie?". In der ZDFmediathek ist die Doku von GabrielStoukalov und Saskia Heim ab Freitag, 16. August 2019, 10.00 Uhr, zusehen.Heinrich Katz aus Brandenburg betreibt die erste industrielleInsektenfarm Deutschlands. Etwa 300 Tonnen Larven-Mehl stellt dieFirma pro Jahr her und versorgt damit Haustiere ebenso wieAquakulturen. In der freien Natur gehören Insekten zum festenSpeiseplan von Schwein und Huhn, sind nährstoffreich und vermutlichumweltfreundlicher als Soja. Experten gehen davon aus, dass künftigbis zu zehn Prozent der Sojaimporte durch Insekten-Mehl ersetztwerden könnten. In Europa sind Insekten als Futtermittel allerdingsbislang verboten. Heinrich Katz setzt sich gemeinsam mit deminternationalen Verband der Insektenproduzenten (IPIFF) für dieLegalisierung des Insekten-Mehls als Futtermittel ein. Für Menschensind Insekten seit 2018 als Nahrungsmittel anerkannt, für Nutztierewird dieses Thema in der Europäischen Union noch diskutiert. Indiesem Jahr könnte möglicherweise noch über die Zulassung vonInsekten als Futtermittel entschieden werden. Sollte die Abstimmungpositiv verlaufen, öffnet sich für Unternehmer wie Heinrich Katz einkomplett neuer Markt.Ist das Insektenprotein tatsächlich nachhaltiger als Soja? In derForschung besteht kein Konsens. Nutztierwissenschaftler Dr. ChristophSandrock vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau misstdeswegen in seinem Labor in der Schweiz den tatsächlichenCO2-Ausstoß, den Larven der Schwarzen Soldatenfliege verursachen.Finale Ergebnisse liegen noch nicht vor, doch ein Kernproblemzeichnet sich schon ab: Wie nachhaltig die Larven am Ende wirklichsind, hängt davon ab, womit man sie füttert. Wenn die Insekten selbstsich nachhaltig ernähren, sind sie demnach auch wirklich nachhaltigeNahrung.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/k4i/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell