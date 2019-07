Klimapolitik: Die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel - die Technologien sind vorhanden

Berlin (ots) -- Statement von dena-Chef Andreas Kuhlmann zu den Beratungen imKlimakabinett über eine CO2-BepreisungZu den Beratungen der Bundesregierung am Donnerstag, den 18. Juli,über die Bepreisung von CO2-Emissionen sagt Andreas Kuhlmann,Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur(dena):"Die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel in derKlimapolitik: von der kleinteiligen und kostspieligen Steuerungeinzelner Technologien hin zu einem sektorübergreifenden,technologieoffenen und europäisch ausgerichtetenmarktwirtschaftlichen Ansatz. Die Technologien sind vorhanden, derRückhalt in der Bevölkerung ist hoch und es liegen zahlreicheGutachten auf dem Tisch. Zuletzt hat der Sachverständigenrat zurBegutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zusammen mit demKlimaforschungsinstitut MCC und dem Potsdam-Institut fürKlimafolgenforschung die Zusammenhänge gut auf den Punkt gebracht undHinweise zu allen offenen Fragen gegeben. Jetzt kommt es darauf an,eine ausgewogene politische Lösung zu finden.Es gibt nicht den einen goldenen Weg zur CO2-Bepreisung.Unterschiedliche Stoßrichtungen - eine CO2-Steuer oder eineigener Emissionshandel - können zum Ziel führen, wenn sie alsÜbergang zu einer europäischen Lösung verstanden werden. Umsowichtiger ist es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Einneuer Rahmen für den Klimaschutz muss vor allem fünf Dingegewährleisten: die zielgerechte Reduzierung der CO2-Emissionen, diekonsequente Neuausrichtung der Steuern, Abgaben und Umlagen, dieAnschlussfähigkeit an die europäische Ebene, den Ausgleich derEinnahmen, so dass es unterm Strich nicht zu einer Mehrbelastungkommt, und das Anreizen von neuen Technologien und Geschäftsmodellen.Mit Blick auf die ganz konkreten Herausforderungen, vor denenEnergiewende und Klimawandel stehen, ist die konsequenteNeuausrichtung der vielfältigen, sich in ihren Wirkungenwidersprechenden Steuern, Abgaben und Umlagen ein besonders wichtigesAnliegen. Denn das bisherige System führt in die Sackgasse. Esverhindert Innovationen, schafft Unsicherheiten für die Unternehmenund führt zu sozialen Verwerfungen, an die wir uns viel zu sehrgewöhnt haben. Auch der Wissenschaftliche Beirat beimBundesministerium für Wirtschaft und Energie hat kürzlich auf den'historisch entstandenen Wildwuchs' hingewiesen. Dieser Wildwuchswurde durch die Politik geschaffen und muss nun auch von der Politikbeseitigt werden.Die gute Nachricht ist: Neue Technologien und Geschäftsmodelle,die den Verbraucherinnen und Verbrauchern Wechseloptionen undEinsparungen ermöglichen, sind vielfältig vorhanden und werden immermehr. In Verbindung mit einer aktivierenden Förder- undInformationspolitik der Bundesregierung und einem neuen ökonomischenRahmen wird das dazu führen, dass ein großer Teil derVerbraucherinnen und Verbraucher schon in wenigen Jahren nicht mehrbelastet wird. Wir sollten diese Wechseloptionen in den kommendenJahren weiterentwickeln und verbreiten.Ein neuer ökonomischer Rahmen kann auch den Ausstieg aus derKohleverstromung beschleunigen. Schon jetzt, mit dem bestehendenEU-Emissionshandel, können wir das beobachten, seitdem der Preis fürCO2-Zertifikate angestiegen ist. Klug gesetzte ökonomischeRahmenbedingungen wirken und können eine starke Dynamik auslösen. Fürviele Akteure im Bereich Energiewende und Klimaschutz ist das eineneue Erfahrung.Wichtig ist auch: Das vom Klimakabinett nun zu erarbeitende Paket- bestehend aus einem neuen ökonomischen Rahmen, konkreten Maßnahmenund einem verlässlichen aber flexiblen Rahmengesetz - wird auchrichtungsweisend sein für Deutschlands Rolle in der internationalenKlimapolitik. Klimawandel ist eine globale Herausforderung. DieAuswirkungen des Klimawandels in Deutschland und auch anderen Ländernwerden sich nicht ändern, wenn es bei nationalen Anstrengungenbleibt. Deutschland hat viel zu bieten: einen nach wie vorattraktiven Standort für Energiewende und Klimaschutz, rund 14Prozent Weltmarktanteil am globalen Green-Tech-Markt, eine starkeWissenschafts- und Forschungsgemeinschaft, eine engagierteZivilgesellschaft. Auf dieser Basis sollte Deutschland als eine derwichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt seine internationalenAktivitäten für den Klimaschutz intensivieren. Damit werden wirunserer globalen Verantwortung gerecht und sorgen für einen fairenWettbewerb um die besten Lösungen für die Zukunft."Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Dr. Philipp Prein,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-641, Fax: +49 (0)30 66 777-699,E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell