Klimapolitik der Bundesregierung: terre des hommes unterstützt Beschwerde von Jugendlichen vor UN-Kinderrechtsausschuss

Osnabrück (ots) - Das internationale Kinderhilfswerk terre deshommes unterstützt die Individualbeschwerde von 16 Jugendlichen vordem UN-Kinderrechtsausschuss.»Die Jugendlichen wenden sich völlig zu Recht an den UN-Ausschuss,denn die Klimapolitik der G20-Mitglieder bedeutet im Ergebnis einenVerstoß gegen ihr Recht auf Leben in einer gesunden Umwelt«, sagteAlbert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. »DassDeutschland unter den beklagten Ländern ist, hat es sich selbstzuzuschreiben. Weder die bisherige Umweltpolitik noch dasenttäuschende Klimapaket der Bundesregierung lassen erkennen, dasswir auf dem Weg hin zu einer ökologischen Wende sind«, so Recknagel.»So werden wir dazu beitragen, dass das 1,5 Grad-Ziel verfehlt wirdund damit den Kindern und Jugendlichen von heute zukünftigeLebenschancen verwehrt werden«.In Fällen, in denen die Kinderrechte von Regierungen missachtetwerden, wurde für die Kinderrechtskonvention das Zusatzprotokoll zumIndividualbeschwerdeverfahren geschaffen. Deutschland hat dasZusatzprotokoll 2013 ratifiziert. terre des hommes setzt sichgegenüber den Vereinten Nationen für die Anerkennung des Kinderrechtsauf eine gesunde Umwelt ein.Pressekontakt:Für Rückfragen und Interviews: Wolf-Christian Ramm,Pressesprecher, Telefon 05 41 / 71 01-158,E-Mail: c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell