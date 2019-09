Düsseldorf (ots) - "Ohne eine kräftige Nachbesserung, insbesonderebei der Höhe der CO2-Bepreisung sowie den Maßnahmen im Verkehrs- undGebäudebereich, sind die die Ziele 2030 nicht erreichbar",kommentiert VDI-Direktor Ralph Appel die Eckpunkte desKlimaschutzprogramms der Bundesregierung. "Das Paket enthält ausSicht des VDI zwar gute Ansätze, aber aufgrund der klimapolitischenVersäumnisse in den vergangenen Jahren sind wir zu vielgravierenderen Maßnahmen verdammt."Die Einführung einer Bepreisung der CO2-Emissionen ist einwichtiger Schritt, den auch der VDI immer wieder angemahnt hat. Diezu erwartenden Kosten der Schäden durch den Treibhauseffekt müssenheute bei der Nutzung fossiler Energieträger eingepreist werden. DieHöhe des Preises sollte entsprechend annähernd in der Höhe der zuerwartenden Schadenskosten liegen. Die im Eckpunktepapier genannten10 Euro pro Tonne in 2021 und maximal 60 Euro pro Tonne im Jahr 2026liegen jedoch weit darunter. Zahlreiche Experten undKlimaforschungsinstitute halten langfristig einen Preis von bis zu180 Euro für notwendig.Enttäuschend sieht der VDI besonders die Eckpunkte imVerkehrsbereich, der als einziger Sektor bisher nicht zu einerReduktion der Treibhausgasemissionen in Deutschland beigetragen hat.Dies gilt umso mehr, da die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung fürhöhere Preise im Verkehrssektor deutlich höher ist als in anderenBereichen. Die steuernde Wirkung der CO2-Bepreisung dürfte hier alsoweitgehend verloren gehen, insbesondere in den ersten Jahren mit densehr niedrigen CO2-Preisen. Auch die im Klimaschutzprogrammvorgeschlagenen Maßnahmen zur energetischen Sanierung imGebäudebestand reichen bei weitem nicht aus. Die Sanierungsratemüsste im Vergleich zum Status quo mindestens verdoppelt, wenn nichtsogar verdreifacht werden.Negativ bewertet der VDI auch, dass zwar die Ziele für den Ausbauder Erneuerbaren Energien im Papier bekräftigt werden, aber Hinweisegänzlich fehlen, wie der Ausbau der besonders wichtigen Windenergiein Deutschland wiederbelebt werden soll. Die Energiewende ist nebeneiner Reduktion des Energieverbrauchs schließlich nur durch dieSubstitution von fossilen Energieträgern durch Strom aus erneuerbarenEnergien möglich. Nur wenn der Ausbau der Erneuerbaren Energien inVerbindung mit der Realisierung der Stromtransportleitungenrechtzeitig gelingt, können die Klimaschutzziele erreicht werden."Insgesamt hat Deutschland in den letzten Jahren deutlich zu wenigfür den Klimaschutz getan", meint Appel. Beweis dafür seien diemassive Verfehlung des CO2-Reduktionsziels für 2020. "Wenn wir jetztnicht deutlich ambitionierter den Klimaschutz voranbringen, werdendie weiteren Maßnahmen noch viel gravierender ausfallen oder wirwerden für viel Geld Zertifikate im Ausland einkaufen müssen.Sinnvoller ist, dieses Geld in Investitionen für den Ausbau derErneuerbaren Energien und der energieeffizienten Technologien zuinvestieren. Das kurbelt auch die Konjunktur in Deutschland an undkann mehr Arbeitsplätze schaffen. Große Teile der Bevölkerung undauch der Wirtschaft sind mit dieser Einsicht weiter, als vielePolitiker vermuten. Ich wünsche der Bundesregierung daher den Mut,die erforderlichen Nachbesserungen im Klimapaket zeitnahvorzunehmen."Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 145.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Stephan BerendsTelefon: +49 211 6214-276E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell