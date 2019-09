Klimaneutral leben - Behalten Sie Ihre persönliche CO2-Bilanz im Blick (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag:Egal, ob beim Einkaufen, Verreisen oder beim Heizen der eigenenvier Wände: Bei allem was wir tun, hinterlassen wir unseren ganzpersönlichen ökologischen Fußabdruck. So produziert zum Beispieljeder von uns im Durchschnitt pro Jahr 11,6 Tonnen desklimaschädlichen Treibhausgases CO2. Wie Sie Ihren eigenenCO2-Ausstoß berechnen und senken können, darüber sprechen wir kurzvor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts am 20. Septembermit Dr. Michael Bilharz vom Umweltbundesamt (UBA), hallo.Begrüßung: "Schönen guten Tag!"1. Herr Bilharz, wie schneidet Deutschland im Vergleich zu anderenNationen beim CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr ab?O-Ton 1 (Dr. Michael Bilharz, 45 Sek.): "Der deutschePro-Kopf-Ausstoß an CO2 liegt bei rund 11,6 Tonnen und damit deutlichüber dem Weltdurchschnitt, aber auch noch deutlich über dem EU-Wertvon acht bis neun Tonnen CO2 pro Person und Jahr. Der Grund: Unserganzer Konsum ist sehr stark auf der Verbrennung von Kohle, Öl undErdgas ausgerichtet. Aber auch unser Fleischkonsum und dieverknüpften Methanemissionen sind überdurchschnittlich hoch. Wirtragen deshalb in Deutschland auch eine besondere Verantwortung, vondiesem hohen CO2-Wert herunterzukommen. Denn aus Klimaschutzgründenmüssen wir spätestens bis 2050 auf unter eine TonneTreibhausgas-Emission pro Person und Jahr kommen, um die Paris-Zielezu erreichen, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu halten."2. Wen ich Sie richtig verstehe, appellieren Sie an jedenEinzelnen von uns, mitzumachen. Wenn das Verzicht bedeutet, wird dasaber sehr schwer werden...O-Ton 2 (Dr. Michael Bilharz, 37 Sek.): "Ich denke, wichtig ist,dass man nicht nur zuerst auf sich selbst schaut, sondern sich daranerinnert, Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Da geht es nichtnur um den eigenen Konsum. Es ist hilfreich, dabei zu wissen: Ichkann CO2 auch bei anderen, auch mit anderen einsparen. Zum Beispiel,indem ich in bestehende Klimaschutzprojekte investiere und so meineneigenen CO2-Ausstoß kompensiere. Oder indem ich mich finanziell beimAusbau erneuerbarer Energien beteilige. Das ist oft einfacher, oftwirkungsvoller, als mit schlechtem Gewissen kleineCO2-Einsparmöglichkeiten im Alltagskonsum detektivisch aufzuspüren."3. Und wer bei sich selbst ansetzen will: Wie geht man da ambesten vor?O-Ton 3 (Dr. Michael Bilharz, 31 Sek.): "CO2-Sparen geht am bestenmit dem Blick auf die Big Points, das heißt auf die Maßnahmen, diebesonders viel CO2 einsparen können. Ich frage: Beziehe ich Ökostrom?Nutze ich für Kurzstrecken mein Fahrrad? Ist mein Haus gut gedämmt?Kaufe ich Bioprodukte? Oder was auch effektiv ist: weniger tierischeLebensmittel zu konsumieren. Oder beispielsweise mit dem Giro-Kontozu einer ökologischen Bank zu wechseln, Mitgliedschaft in einemKlimaschutzverband. All das sind gute Dinge und vor allem: seltenerins Flugzeug zu steigen."4. Wird das unser Leben aber nicht komplett auf den Kopf stellen?O-Ton 4 (Dr. Michael Bilharz, 43 Sek.): "Nein, auch wenn wirklimaneutral leben, wird der Strom weiterhin aus der Steckdosekommen. Wir werden auch zukünftig automobil sein. Aber ich denke, wirmüssen die Strukturen, die Anreize, die unser Verhalten lenken, soverändern, dass klimafreundliches Verhalten den Normalfall darstellt.Das gilt für die gesellschaftlichen Strukturen wie auch für dieAlltagsstrukturen. Ich nenne einfach mal ein Beispiel: Wer ein Autohat, der nutzt es auch - allein schon deshalb, weil es fahrbereit vorder Tür steht. Bei Car-Sharing hingegen ist es so, dass man nur dannAuto fährt, wenn man es wirklich braucht. Anderes Beispiel: Wenn icheinmalig mein Haus dämme, muss ich mir nicht ständig Gedanken machen,wie ich beim Heizen jetzt noch Energie sparen kann, sondern daspassiert dann quasi automatisch."5. Ich denke, vielen ist vielleicht auch gar nicht so richtigbewusst, wie viel CO2 sie produzieren. Wie kann man sich das denn malklar vor Augen führen?O-Ton 5 (Dr. Michael Bilharz, 39 Sek.): "Grundsätzlich kann mansagen: Je höher das Einkommen, desto höher der eigene CO2-Fußabdruck.Denn es ist so, dass Menschen mit höherem Einkommen in der Regel einegrößere Wohnung besitzen, sie haben mehr Dinge im Haushalt, größereAutos, oft auch mehr Autos und sie reisen auch viel mehr.Gleichzeitig hat man aber natürlich mit höherem Einkommen auch mehrMöglichkeiten CO2 einzusparen. Also beispielsweise durch eineökologische Geldanlage in erneuerbare Energien, energetischeSanierungen, aber auch durch den Kauf von Bio-Produkten. Das heißt,Geld kann gut CO2 einsparen, neigt aber auch dazu, höhereCO2-Emissionen zu verursachen."6. Und wenn man mal ganz genau wissen möchte, wie hoch der eigeneCO2-Fußabdruck ist?O-Ton 6 (Dr. Michael Bilharz, 38 Sek.): "Wer genau wissen möchte,wie hoch der eigene CO2-Fußabdruck ist, also wie man im Vergleich zumdeutschen Durchschnitt beispielsweise auch dasteht, kann dies mit demUBA-CO2-Rechner in rund 10 bis 20 Minuten selber und einfachbestimmen. In dem Fall ist es auch hilfreich, wenn man seine Heiz-und Stromkostenabrechnung parat hat, ebenso den Autokilometerstand.Dann geht es sehr einfach und schnell, am Ende des CO2-Rechners gebenwir dann mit unserem Szenario-Tool auch viele Hinweise, wie man deneigenen Fußabdruck verbessern, optimieren kann und was das dann auchim Einzelfall bringen würde. Ich denke, man wird überrascht sein, wasda alles möglich ist."Dr. Michael Bilharz vom Umweltbundesamt mit Tipps zur Verbesserungder persönlichen CO2-Bilanz. Danke für das Gespräch!Verabschiedung: "Gerne!"Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie auch wissen möchten, wie Ihre ganz persönliche CO2-Bilanzaussieht, dann klicken Sie doch einfach mal auf uba.co2-rechner.de.Pressekontakt:Felix PoetschkePressesprecherReferat "Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Internet"UmweltbundesamtWörlitzer Platz 106844 Dessau-RoßlauTelefon: +49 (0)340 2103 2675felix.poetschke@uba.deOriginal-Content von: UBA - Umweltbundesamt, übermittelt durch news aktuell