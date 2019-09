Klimakabinett will Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Klimakabinett der Bundesregierung will am Freitag eine Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen.



Entscheidungen in dem Kabinettsausschusses unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werden am Vormittag erwartet. Am Abend zuvor wollten die Spitzen der schwarz-roten Koalition zusammenkommen, um Streitfragen abzuräumen.

Bürger und Wirtschaft müssen sich in den kommenden Jahren auf weitreichende Änderungen einstellen. Ziel ist es, den Treibhausgas-Ausstoß Deutschlands bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken - von aktuell rund 866 Millionen auf 563 Millionen Tonnen jährlich. Derzeit reißt Deutschland eigene und auf EU-Ebene verpflichtende Ziele, es drohen hohe Strafzahlungen./hoe/DP/stw