Klimakabinett fordert Maßnahmen: Wasserstoff als Lösung zur Wärmewende? / Brötje bietet CO2-neutralen Wärmeerzeuger (FOTO)

Rastede (ots) -Am kommenden Freitag, 20. September, tagt in Berlin erneut dasKlimakabinett der Bundesregierung. Dort möchte man aus einer Sammlungvon Maßnahmen ein sinnvolles Paket verabschieden, um die Klimazielebis zum Jahr 2030 noch zu erreichen. Es betrifft alle möglichenEnergiesektoren, die durch Förderungen, aber auch ggf. durch eineCO2-Steuer in Richtung Emissionsreduzierung getrieben werden sollen.Wie schlimm es um die Wärmeversorgung in bundesdeutschen Gebäudensteht, zeigt ein Blick in die aktuelle Erhebung desSchornsteinfegerhandwerks(https://www.schornsteinfeger.de/erhebungen.aspx). Demnach sind etwa60 % der über 32 Millionen Feuerungsanlagen älter als 20 Jahre. Diejährliche Statistik bietet einen detaillierten Einblick in dieStruktur des Wärmemarktes und liefert wichtige Eckdaten für dieUmwelt- und Klimapolitik.Eine echte Innovation stellt in diesem Zusammenhang die AugustBrötje GmbH mit Sitz im niedersächsischen Rastede vor. Dabei handeltes sich um einen wasserstoffbetriebenen Wärmeerzeuger, der einemmodernen Gas-Brennwertkessel ähnelt. Das Gerät wurde mit einerNennwärmeleistung von bis zu 28 kW für die Wärmeversorgung von 1- bis2-Familienhäusern konzipiert. Weitere Gerätegrößen werden nachAngaben des Unternehmens später - nach Abschluss umfangreicherFeldversuche - zur Verfügung stehen.Die Verwendung von reinem Wasserstoff zur Beheizung wurde inDeutschland bisher vornehmlich mit der Brennstoffzellen-Technologiein Verbindung gebracht und mit großem Aufwand getestet. Bei der hiervorgestellten Neuheit aus der BDR-Thermea Gruppe, zu der auch Brötjegehört, handelt es sich um ein reines Heizgerät, das denCO2-neutralen Brennstoff über das vorhandene Erdgas-Versorgungsnetznutzt.BDR Thermea hat in Kooperation mit dem Netzbetreiber Stedinbereits ein erstes Wasserstoffheizgerät in einem Reallabor inRozenburg (Niederlande) im Einsatz. Dort wird es unter üblichenBedingungen auf seine Alltagstauglichkeit getestet. Weitere 400Wasserstoffheizgeräte werden innerhalb der nächsten zwei Jahre inEngland installiert. Mit einer Markteinführung rechnet Heinz-WernerSchmidt, Geschäftsführer Deutschland, in 2021.