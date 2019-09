Klimakabinett: Kostendämpfende Lösung aus der Wohnungswirtschaft / Klimaschutz-Werkzeuge für Zuhause

Hamburg (ots) - Intelligenter Klimaschutz auch inMehrfamilienhäusern: Das fordert die noventic group, eine derführenden Unternehmensgruppen in der deutschen Wohnungswirtschaft.Sie schafft über die Vernetzung bereits vorhandener Sensorik mit Appsunmittelbare Verbrauchstransparenz in Mietwohnungen - und damit einenfür alle Beteiligten wirtschaftlichen Weg, den Gebäudebestand inDeutschland klimafreundlich zu machen.Jan-Christoph Maiwaldt, CEO der noventic group:"Deutschland kann die Klimaziele 2050 für seinen Gebäudebestanderreichen - bezahlbar für Mieter und Eigentümer. Die Lösungen hierfürstehen bereit. Die Politik muss dafür vor allem den bereitsbeschriebenen Weg der 'Digitalisierung der Energiewende' entschlossenweitergehen, anstatt sich ständig mit neuen kostentreibendenVorschlägen zu überbieten."Der Energieverbrauch von Gebäuden müsse enorm reduziert werden, umdie Klimaziele zu erreichen, sagt Maiwaldt. Bisher setzt Deutschlanddafür vor allem auf das Dämmen der Gebäudehülle. Das ist effektiv,kostet aber viel Geld und belastet damit Mieter undGebäudeeigentümer. Geringinvestive, also kostengünstige Maßnahmenkönnen jedoch auch einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, ohnedas Wohnen unnötig zu verteuern. Jan-Christoph Maiwaldt: "Durch dieSchaffung unmittelbarer Verbrauchstransparenz haben wir hierfür eineGrundlage geschaffen. Für energieeffizientes Heizen im Bereich derMachine-to-Machine-Kommunikation. Und, um dem Bewohner zu helfen,sein eigenes Verbrauchsverhalten unmittelbar zu erkennen undreflektieren." Das allein ermöglicht laut DENA- und Felsmann-StudieEnergieeinsparungen von bis zu 35 Prozent.Rund ein Drittel aller CO2-Emmissionen in Deutschland gehen lautDENA-Studie auf das Konto von Gebäuden. "Da ist ein riesigesEinsparpotenzial vorhanden", sagt Maiwaldt. Er fordert deshalb dasKlimakabinett der Bundesregierung auf, endlich einen Weg für dieschnelle Umsetzung des bereits 2016 verabschiedeten Smart MeterRollout zu schaffen. "Ein Weg, schnell und geringinvestiv Klimaschutzzu realisieren."Erst vor kurzem hatte der Deutsche Verband für Wohnungswesen (DV)zusammen mit dem Mieterbund und dem Verband der DeutschenWohnungswirtschaft eine "effizientere Art der Förderung" von derBundesregierung verlangt. "Zurzeit wird das am stärksten gefördert,was am teuersten ist", sagte DV-Präsident Michael Groschek. "Das istgrober Unfug. Es müsste das gefördert werden, was tatsächlich ammeisten CO2 vermeidet."Pressekontakt:Rainer FrickPresseCompany GmbHReinsburgstraße 82, 70178 StuttgartTelefon: 0711 / 238 86-55E-Mail: rainer.frick@pressecompany.deOriginal-Content von: noventic group, übermittelt durch news aktuell